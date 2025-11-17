Qué significa para Venezuela que Estados Unidos declare al Cartel de los Soles como organización terrorista

El gobierno de Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (OTE), al acusar a la banda de estar bajo la dirección del actual líder de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta declaración otorga mayor capacidad a las fuerzas del orden estadounidenses para su ataque y desmantelamiento.

EE.UU. designó al Cartel de los Soles como organización terrorista

El secretario de Estado, Marco Rubio, emitió un comunicado sobre la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, el domingo 16 de noviembre. Esta declaración entrará en vigor el próximo 24.

Marco Rubio anticipó la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista por el gobierno estadounidense X/@SecRubio

"Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa", señaló el funcionario en su perfil de X.

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) añadió en un escrito que el Cartel de los Soles corrompió “las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de Venezuela”.

Junto a otras como el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa, este grupo fue designado pro el gobierno estadounidense como OTE bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la decisión del gobierno de EE.UU. Evan Vucci� - AP�

Qué implica la designación de organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles para Venezuela

El 25 de julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al grupo como organización terrorista global especialmente designada. Esta decisión se realizó bajo la orden ejecutiva 13224, que impone sanciones económicas con el objetivo de “impedir la financiación del terrorismo”.

Como resultado, los bienes e intereses de la entidad designada como organización terrorista que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de personas de ese país quedan bloqueados bajo orden de la OFAC. A su vez, sucede lo mismo con las propiedades, ya sean de forma directa o indirecta, y con las transacciones realizadas por estadounidenses o efectuadas en el interior del territorio norteamericano.

Con la nueva designación por parte del DOS, se incluyen consecuencias penales relacionadas con el concepto de apoyo material, en referencia a la ayuda con recursos, equipamiento o asistencia a organizaciones registradas, lo cual resulta ilegal.

Qué dijo Trump sobre la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista

La decisión del DOS se produjo en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que el gobierno norteamericano incrementara la presencia militar en el Caribe con el envío del portaaviones más grande del mundo el 16 de noviembre.

Mientras se disponía a salir de Florida para su regreso a Washington, Donald Trump señaló que evalúa establecer un diálogo con el líder de Venezuela. En declaraciones consignadas por Telemundo, indicó: “Podríamos tener algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resulta eso”. “A ellos les gustaría hablar”, concluyó.

En agosto pasado, la administración republicana anunció un incremento de la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares.