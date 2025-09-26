Qué son la Bomba y Plena de Puerto Rico: la música boricua que impacta en la comunidad latina

La Bomba y la Plena de Puerto Rico, además de ser géneros musicales, representan la historia, la resistencia y la identidad cultural de la isla. Con raíces afrocaribeñas, estos ritmos tradicionales evolucionaron con el tiempo, convirtiéndose en una forma de expresión dentro de la comunidad latina en Estados Unidos.

Qué es la Bomba: origen y evolución

Aunque a menudo los dos estilos musicales se mencionan juntos, tienen diferencias fundamentales.

La Bomba surgió en los primeros años del período colonial europeo en Puerto Rico, herencia de las tradiciones musicales traídas por los africanos en el siglo XVII, según detalló Folkways.

Esta melodía funcionaba como un medio de expresión política y espiritual. Sus letras reflejaban enojo y tristeza por las injusticias que vivían y las canciones servían también como impulso para rebeliones y levantamientos.

Los Pleneros de la Cresta son un grupo de estudiantes y músicos comprometidos con la preservación de la Plena (YouTube: Los Pleneros De La Cresta)

Al mismo tiempo, este género invitaba a las personas a bailar, celebrar, y fortalecer los lazos comunitarios y la identidad colectiva. Con los años, la música evolucionó gracias al contacto entre poblaciones de distintas colonias y regiones del Caribe, como las colonias holandesas, Cuba, Santo Domingo y Haití. En la actualidad, la Bomba cuenta con 16 ritmos diferentes, que marcan el compás del canto y de la danza.

Qué es la Plena, el “periódico del pueblo”

Por su parte, la Plena surgió a partir de la música Bomba a inicios del siglo XX en el sur de Puerto Rico. Sus letras son narrativas y cuentan historias de eventos, abordan temas actuales, comentan movimientos de protesta política e incluyen observaciones satíricas.

Tito Matos, líder del grupo puertorriqueño Viento de Agua, describe este estilo como “el periódico del pueblo”.

Con raíces en los primeros tiempos del colonialismo europeo en Puerto Rico, la Bomba nació a partir de las tradiciones musicales africanas del siglo XVII Discover Puerto Rico

A diferencia de la Bomba, que tiene 16 patrones distintos, la Plena se basa en un solo ritmo básico. Aunque la instrumentación evolucionó con el tiempo, el elemento esencial que la define es la pandereta, un tambor de mano redondo disponible en diferentes tamaños.

Qué artistas representan los géneros musicales Bomba y Plena

Estas tradiciones musicales florecieron en Nueva York y en otras comunidades con presencia puertorriqueña.

Los intérpretes pioneros como Los Pleneros de la 21 y Marcial Reyes mantuvieron vivos estos estilos mediante con sus musicales y la participación en eventos comunitarios. Aunque incorporan sonidos contemporáneos, conservan las raíces tradicionales que reflejan su cultura.

La Plena se caracteriza por letras que narran historias, abordan asuntos contemporáneos, reflejan protestas políticas y suelen incluir comentarios satíricos Richmond Folk Festival

Según Blog Symphonic Latino, estos son algunos artistas destacados de la Bomba y la Plena: