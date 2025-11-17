El supermercado de EE.UU. que ofrecerá cenas gratis para el Día de Acción de Gracias a beneficiarios de SNAP

El próximo Día de Acción de Gracias, la cadena de comestibles Giant Food dará cenas gratis para que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) puedan celebrar el Thanksgiving, acompañados de sus seres queridos. La entrega de los kits se realizará al noroeste de Estados Unidos y es necesario completar un registro.

El supermercado de EE.UU. que regala cenas en Thanksgiving

El supermercado Giant Food y D.C. United Foundation se unieron para ofrecer comidas de Acción de Gracias a los afectados por el cierre del gobierno federal y la suspensión de los beneficios de cupones para alimentos, informaron ambos organismos en un comunicado.

Giant Food y la D.C. United Foundation regalan cenas de Acción de Gracias (Facebook/Giant Food)

Los paquetes de cena incluyen porciones para cuatro personas y están dirigidos a los residentes de Washington. Los interesados deberán llenar el formulario para registrar a su familia y recibir más información sobre la distribución de las cenas gratuitas.

Los datos solicitados para completar el registro son nombre, apellido, y dirección de correo electrónico. Además de datos sobre el número de integrantes de la familia, y el número de menores de edad que viven en el hogar.

Qué incluye la cena de Thanksgiving que ofrece Giant Food

Los paquetes de cena que ofrecerá la cadena de comestibles incluirán una pechuga de pavo, productos frescos y guarniciones no perecederas, así como una tarjeta de regalo de Giant Food, según The Sun.

Cena de Acción de Gracias en Estados Unidos (Archivo)

Además, se añadirán mezclas de especias para diferentes recetas y estas se otorgarán de manera aleatoria a quienes resulten beneficiarios. Dichas creaciones serán preparadas por los chefs locales de DC con los que se asoció el supermercado.

No solo los beneficiarios de SNAP afectados por el cierre gubernamental podrán recibir una de estas cenas, ya que los trabajadores federales también pueden registrarse para obtener los recursos que serán entregados el martes 25 de noviembre de 2025.

Giant Food solo entregará 1000 paquetes de Acción de Gracias a los residentes de Washington D.C., además de que distribuirá más de 19 mil productos básicos en diferentes bancos de alimentos el distrito, pertenecientes a Feeding America.

Bancos de alimentos recibirán donaciones especiales por Acción de Gracias (Archivo) Freepik

Dentro de estos productos destacan más de siete mil pavos enteros, así como 7.500 pechugas de pavo y 4000 pasteles de calabaza, que también beneficiarán a socios comunitarios en todo el área metropolitana del distrito.

Cenas gratis y accesibles en EE.UU. por Thanksgiving

En medio de la suspensión de recursos del SNAP, organizaciones comunitarias, bancos de alimentos y cadenas de supermercados ofrecen cenas gratis o a costos asequibles para los residentes del país norteamericano que lo necesiten.

Una de las organizaciones que entregará platos individuales en Acción de Gracias es Operation Turkey. Para poder acceder al pavo, relleno y verduras gratis, es necesario completar la solicitud en su sitio web.

Otra cadena de supermercados que ha convertido el obsequiar cenas navideñas en una tradición es BJ’s Wholesale Club, que este 2025 regalará pavos en Massachusetts, según USA Today.

Bancos de alimentos y cadenas de supermercados entregarán cenas gratis (Archivo)

Los bancos de alimentos o asociaciones de caridad, como iglesias, también ofrecen cenas de Acción de Gracias gratuitas en diferentes sedes de todo Estados Unidos, algunos ejemplos de los lugares en los que se pueden conseguir paquetes de comida sin costo son:

Feast of Sharing

Comunidad de Grand Prairie

Metrocrest Services

Comunidad católica de San Gabriel

Iglesia Bautista Seventh & Main Baptist Church

En cuanto a las tiendas de comestibles con paquetes asequibles para Thanksgiving, destaca la oferta de Lidl, que ofrecen pavo, guarniciones y postres para 10 personas por menos de US$36.

La cadena lanzó este paquete que representa una inversión de US$3,60 por persona y que permite a los consumidores disfrutar de una cena de Acción de Gracias completa y mantendrá la oferta hasta el 26 de noviembre, un día antes del feriado federal.