Quema del diablo, la tradición de los migrantes guatemaltecos que marca el inicio de la temporada de Navidad
Familias y comunidades enteras participan en este ritual que ha permanecido a lo largo de los siglos
- 4 minutos de lectura'
La Navidad es una de las celebraciones más importantes de todo el mundo y existen diversos rituales a su alrededor. Uno de ellos es la quema del diablo, que marca el inicio de la temporada navideña y las celebraciones de la Virgen de la Inmaculada Concepción en Guatemala.
Así se lleva a cabo la quema del diablo entre los guatemaltecos
Este ritual se realiza el día 7 de diciembre de cada año, la cual inicia poco después del atardecer en punto de las 18.00 hs (hora local) y se lleva a cabo con la quema de una especie de piñata que cuenta con la forma de un diablo, de acuerdo con National Geographic.
La tradición tiene un significado especial para los guatemaltecos, ya que se realiza en honor a la Fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad de Guatemala.
La quema del diablo representa el triunfo de la fe sobre el mal, se cree que sus orígenes se remontan a la época colonial, cuando se encendían faroles y fogatas afuera de las casas en los días de celebración espiritual.
Esto se habría mezclado con las creencias populares guatemaltecas que indicaban que el demonio se paseaba por las casas y acechaba a los habitantes.
Por lo que muchos solían quemar su basura en la víspera navideña para purificar su hogar de los malos espíritus, con el paso del tiempo se incorporaron las piñatas o figuras de cartón con forma de diablo.
Cuál es la relación de la quema del diablo con la Navidad
La quema del diablo es una tradición que se realiza en la víspera de Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción, y para los guatemaltecos forma parte del calendario religioso relacionado con el Nacimiento del Niño Jesús, de acuerdo con Aprende Guatemala.
El encender fuego a la figura del demonio se convirtió en una representación de la purificación de la energía y una forma de preparación de los creyentes para la llegada de la Navidad.
“Según las tradiciones, el fuego convertirá en cenizas todas las impurezas de los hogares, para que solo queden los espíritus limpios y buenos, previo al 25 de diciembre”, dice Telemundo.
Para algunos creyentes también se trata de un ritual para dejar atrás lo que ha pasado durante todo el año, e iniciar un nuevo ciclo.
Con el paso de los años la tradición se ha transformado y algunos guatemaltecos dedican la figura del diablo a algún personaje o entidad que consideren haya hecho un mal a la población, como la violencia o la corrupción.
Medidas de seguridad durante la quema del diablo
Al principio, los fieles prendían fuego basura y otros desechos, como paja, cartón y ramas, con el tiempo se han creado figuras demoníacas de varios metros de altura y con ello han aumentado las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades.
Además de que la quema del diablo debe ser siempre manipulada por una persona adulta debido a que conlleva múltiples riesgos, de acuerdo con la Seguridad Social de Guatemala, se deben seguir las siguientes recomendaciones:
- Menores de edad deben mantenerse alejados de las fuentes de incendio.
- Un adulto deberá supervisar a los menores de edad.
- Se recomienda evitar ingerir bebidas alcohólicas.
- Evitar guardar cohetes en los bolsillos.
- No quemar basura, colchones, llantas u otros materiales que necesiten muchas horas para desintegrarse.
- Evitar encender materiales tóxicos.
- No alimentar las fogatas con combustible.
- No lanzar fuegos artificiales a las fogatas.
- No encender cohetes dentro de envases.
- Hacer hogueras pequeñas y cuidar que no interfieran con el tendido eléctrico.
- Tener a la mano recipientes de arena, agua y un extintor.
