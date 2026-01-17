Quién es el único venezolano que se ha presentado en el show de medio tiempo del Super Bowl

Aunque el escenario de medio tiempo del Super Bowl suele reservarse para las figuras más icónicas del pop y el rock global, un músico nacido en Barquisimeto, Venezuela logró romper los esquemas y marcar un precedente histórico para su país. Este artista, reconocido mundialmente por su carisma y su melena rizada, demostró que el talento venezolano también tiene un lugar privilegiado en la élite cultural del entretenimiento norteamericano.

El venezolano que llegó al escenario del medio tiempo del Super Bowl

Gustavo Dudamel, violinista venezolano y director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, estuvo presente en el Halftime Show de 2016, en un escenario que compartió junto a Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Mark Ronson. Una presentación que para muchos seguidores se trató de una de las mejores en el entretiempo del Super Bowl, consignó People.

Gustavo Dudamel y Chris Martin en los ensayos para la presentación de medio tiempo del Super Bowl de 2016 (Archivo) Los Angeles Philharmonic Association

La presencia del maestro venezolano en la edición 50 del evento fue producto de una invitación personal de Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay. Con el objetivo de elevar el espectáculo mediante la elegancia de la música académica, el director se puso al frente de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA, por sus siglas en inglés), destacó BBC.

Esta colaboración no solo ofreció una fusión innovadora entre el pop y el sonido sinfónico, sino que sirvió como un tributo global a la metodología de El Sistema, el modelo pedagógico venezolano que transformó la vida de miles de jóvenes a través del arte.

Super Bowl: así fue la presentación de Gustavo Dudamel en el Halftime Show

La participación de Gustavo Dudamel en el espectáculo de medio tiempo fue un momento histórico para la música clásica y venezolana, aunque su aparición en la transmisión televisiva fue breve. Dirigió a 40 jóvenes de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles, que interpretó un arreglo de “When I Ruled the World” de Coldplay, al inicio de la actuación, indicó WQXR.

La actuación fue descrita como un “triunfo” y un momento de “orgullo venezolano” por la visibilidad que dio a la orquesta y al programa El Sistema. Sin embargo, la contribución de la orquesta fue pregrabada y apenas audible en la mezcla de audio, y las cámaras de televisión no se centraron mucho en Dudamel o los jóvenes músicos, lo que resultó “decepcionante” para algunos críticos y seguidores, señaló Los Angeles Times.

A pesar de la brevedad en pantalla, la presencia de Dudamel en el evento masivo fue vista como un éxito en su misión de llevar la música clásica a una audiencia más amplia. Cabe destacar que la mayoría de los músicos que estuvieron sobre el escenario del Super Bowl eran de origen hispano y de familias de bajos recursos.

Quién es Gustavo Dudamel

Gustavo Dudamel nació en 1981 en Barquisimeto, Venezuela. Hijo de un trombonista de salsa y una profesora de canto, se formó en las filas de El Sistema, el ambicioso programa venezolano que lleva la música a cientos de miles de niños de bajos recursos, destacó The Guardian.

Gustavo Dudamel suma grandes éxitos a su carrera (Archivo) Archivo

Tras liderar la Orquesta Juvenil Simón Bolívar de adolescente, su carrera dio un salto global al ganar el prestigioso concurso Gustav Mahler en 2004. Desde entonces, su carrera acumula hitos sin precedentes.

Entre sus roles principales, destacan su dirección en la Filarmónica de Los Ángeles desde 2009, y su dirección en la Ópera de París. Dudamel es conocido por su presencia dinámica en el podio y por acercar la música clásica a jóvenes y diversas comunidades, dándole un aire de “rockstar” a la música clásica.

El artista logró obtener múltiples premios Grammy y dirige en los escenarios más importantes del mundo, desde conciertos sinfónicos hasta producciones operísticas.