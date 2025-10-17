El simple consejo de vida que Donald Trump le dio a su nieta Kai en medio de un partido de golf

En un partido de golf de 18 hoyos en un campo de Washington D.C., el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió varias preguntas claves sobre su gestión y dio un consejo personal a su nieta Kai: “Ama lo que haces”. El momento quedó grabado en video y dejó entrever la dinámica familiar del mandatario.

Un consejo simple de Donald Trump para su nieta

Al ser consultado por Kai, hija de Donald Trump Jr. y Vanessa Trump, sobre “el mejor consejo que puede dar”, el presidente de Estados Unidos no dudó un segundo en su respuesta: “Ama lo que haces”, dijo, y añadió que la pasión por el trabajo es esencial para obtener el triunfo. También dijo que si no se sigue esta línea que remarca la pasión por el trabajo diario, “nunca se hará bien”.

Durante el juego a la vera del río Potomac, descrito por el presidente como uno de los “mejores campos del mundo”, Trump también tocó otros temas relevantes. Entre ellos resaltó su labor para detener la guerra en Medio Oriente y su pugna en el enfrentamiento impulsado por Vladimir Putin, además de mencionar próximos eventos deportivos.

Donald Trump y su nieta, Kai, jugaron golf y compartieron un video KAI TRUMP

Situación política de la Casa Blanca: la visión de Trump

La conversación política se centró en el desempeño de la gestión actual, donde Trump destacó varios ejes y enfatizó que realiza “un gran trabajo”.

Las guerras a nivel global : el mandatario afirmó haber detenido siete conflictos bélicos, entre ellos la disputa en Medio Oriente.

: el mandatario afirmó haber detenido siete conflictos bélicos, entre ellos la disputa en Medio Oriente. Economía nacional: aseveró que los índices están “muy bien” en la actualidad.

aseveró que los índices están “muy bien” en la actualidad. Relaciones internacionales: dijo esperar que los líderes internacionales eviten más muertes en Europa y expresó su deseo de paz entre las partes en conflicto.

dijo esperar que los líderes internacionales eviten más muertes en Europa y expresó su deseo de paz entre las partes en conflicto. La Casa Blanca: ratificó que está en el proceso de “arreglar” la residencia para hacerla “increíble y mejor de lo que fue”. En concreto, detalló que colocó pisos de mármol que “la harán lucir asombrosa”.

El presidente aseguró que está haciendo "un gran trabajo" Alastair Grant - AP

En el transcurso del juego, mientras conducía el carro para dirigirse al siguiente hoyo, el líder republicano resaltó que recientemente venció a un hombre “50 años más joven” en un partido. “No pienso sobre golf cuando estoy jugando”, indicó.

A continuación, explicó que mientras prepara el tiro, divaga sobre otros temas de su agenda internacional, como la situación de “Rusia y China”. Su nieta respondió para reafirmar su teoría. “Juego mejor cuando no estoy concentrada en el golf”, acotó.