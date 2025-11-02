Comenzó en Florida: la familia ultrarrica que fundó el imperio detrás del supermercado Publix en EE.UU.

La familia Jenkins, fundadora del supermercado Publix, se posicionó entre los primeros puestos de los grupos más ricos de Estados Unidos el año pasado. Su historia consagra una trayectoria enfocada en el cuidado del cliente y denotó valores que hoy continúan en la empresa.

Quién es el fundador de Publix y cuál fue la primera tienda en Estados Unidos

George W. Jenkins nació en 1907 en Harris, Georgia , hasta que se mudó a los 17 años a Tampa, en Florida. Su propósito era conseguir una gran fortuna en el negocio inmobiliario.

, hasta que se mudó a los 17 años a Tampa, en Florida. Su propósito era conseguir una gran fortuna en el negocio inmobiliario. Tras superar varios obstáculos, Jenkins fundó Publix Super Markets Inc. en 1930 y la primera tienda abrió en Winter Haven, una Publix Food Store.

La familia Jenkins, una de las más ricas de EE.UU., fundó Publix hace casi 100 años Captura/Publix-Google Maps

El camino para Jenkins presentó desafíos que lo llevaron a afianzar su idea de crear su propio negocio, según relata la propia firma.

Al principio de su llegada al Estado del Sol, trabajó como reponedor de un supermercado Piggly Wiggly y, meses después, fue ascendido a gerente y a director de una de las tiendas más extensas.

En un momento decisivo, renunció a la compañía e invirtió en la suya propia, que contó con una segunda sucursal cinco años después de su creación. Posteriormente, cerró ambas tiendas e inauguró el primer supermercado Publix el 8 de noviembre de 1940.

George W. Jenkins fundó Publix en 1930 en Florida Captura/Youtube Publix

La compañía lo definió como "un palacio de la alimentación“ y, en 1945, se expandió sobre 19 tiendas de All American de Lakeland Grocery Company. En la actualidad, Publix está presente en ocho estados:

Florida

Alabama

Carolina del Norte

Georgia

Kentucky

Carolina del Sur

Tennesee

Virginia

Cuál es el patrimonio neto de la familia Jenkins, fundadora de Publix

Los Jenkins ocuparon el 39 puesto entre las familias más ricas de EE.UU. de 2024, según Forbes, con un patrimonio neto de 11.200 millones de dólares. Si bien el fundador George falleció en 1996, varios miembros permanecieron en el consejo de administración.

El año pasado, William E. Crenshaw, nieto de Jenkins, es el presidente de la compañía y se desempeñó como director ejecutivo hasta 2016. Si bien su hijo, Howard, formó parte del consejo de administración de Publix hasta 2024, actualmente la sobrina del fundador, Jennifer, es la única miembro.

Actualmente, Publix está presente en ocho estados y atiende a miles de clientes Google Maps

Cuáles son los seis principios que acuñó el fundador de Publix en la empresa de EE.UU.

El legado de Jenkins continúa presente para sus empleados y la cadena de supermercados destacó seis principios básicos que perpetúan la trayectoria de Publix:

Invertir en los demás : crear relaciones entre los empleados y personal.

: crear relaciones entre los empleados y personal. Devolver : otorgar donaciones a entidades que contribuyan a la sociedad.

: otorgar donaciones a entidades que contribuyan a la sociedad. Prepararse para la oportunidad : el secreto del crecimiento de Publix radicó, entre otras cosas, en creer en la expansión a través de la contratación de nuevos trabajadores y proporcionar opciones de ascensos.

: el secreto del crecimiento de Publix radicó, entre otras cosas, en creer en la expansión a través de la contratación de nuevos trabajadores y proporcionar opciones de ascensos. Estar presente : George Jenkins trató de involucrarse en todos los aspectos del negocio desde su inauguración en 1930 y visitaba las tiendas para visibilizar el apoyo a su personal.

: George Jenkins trató de involucrarse en todos los aspectos del negocio desde su inauguración en 1930 y visitaba las tiendas para visibilizar el apoyo a su personal. Respetar la dignidad de las personas : mantener ciertos valores como base de la empresa.

: mantener ciertos valores como base de la empresa. Tratar a los clientes como a la realeza: con amabilidad para crear fidelidad.