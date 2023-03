Nació la hija de Anuel AA y Yailin La Más Viral y estallaron los memes

escuchar

El rapero Anuel AA y la cantante Yailin La Más Viral celebraron el nacimiento de su hija, a la que nombraron Cattleya. La expareja compartió la noticia con sus fanáticos en redes sociales, con un mensaje que acompañaron de varias imágenes del momento del nacimiento. Aunque la publicación recibió muchos halagos, algunos no la dejaron pasar desapercibida y dejaron volar su creatividad con algunos memes.

El nacimiento de la niña lo confirmó la propia influencer dominicana. A través de un tierno posteo en Instagram, mostró el momento del parto, en donde también estuvo presente Anuel AA. “¡Bienvenida al mundo, Cattleya, pequeña princesa!”, comenzó el mensaje publicado el 14 de marzo. “Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza. Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas. Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración”.

Yailin La Más Viral compartió un par de fotografías del nacimiento de Cattleya @yailinlamasviralreal/Instagram

Yailin se mostró impaciente por ver crecer a su pequeña bebé, dado que desea que pueda experimentar este mundo para “descubrir” en lo que se convertirá. “Nos place pensar en los momentos que compartiremos juntos, en tus primeros pasos, tus primeras palabras, tus primeras risas”, indicó.

Pese a la gran noticia, esto no fue lo único que sorprendió a los más de dos millones de usuarios que reaccionaron a la publicación de los famosos. También llamó la atención el par de fotografías en el mensaje. En la primera, aparecía Yailin mientras estaba completamente maquillada durante el proceso de parto. Este fue un detalle que formó parte de los memes, entre quienes comparaban se comparaban a sí mismos con la celebridad después de dar a luz.

Los usuarios notaron que Yailin parió a su bebé completamente maquillada Twitter

Su look final estuvo a cargo de su propia maquilladora, Mich, quien planeó el momento para que la influencer estuviera preparada para darle la bienvenida a su bebé. En sus redes sociales, la profesional expresó: “Antes muerta que sencilla (…) Asimismo gente, un make up no make up para el parto de Yailin”. En la fotografía figuraron Anuel AA y su bebé con una flor de Cattleya, que cubría el rostro de la menor.

En la segunda instantánea, ambos posaron en el postparto con una sonrisa y mirándose el uno al otro. Esto provocó la reacción de algunos fans. “¡Las miradas de Anuel y Yailin!”, escribió una usuaria en Twitter.

Las miradas de anuel y yailin! pic.twitter.com/22qhMuu490 — veronika Villalobos (@veronika1198) March 13, 2023

Asimismo, otros publicaron algunos memes sobre cómo sería la hija de la expareja, según las actividades que cada uno realiza. Como Anuel es propietario de la marca Nuubez, que vende cigarrillos electrónicos desechables de sabores, algunos usuarios compartieron una mamadera (o biberón) modificada como vapeador. Otro también publicó un set de vapeadores para bebé con el nombre “My first vape” y escribió: “Los nuevos juguetes de la hija de Yailin y Anuel”.

Los memes del nacimiento de la hija de Anuel AA y Yailin Twitter

Finalmente, hubo quienes bromearon con la voz de los artistas al afirmar que utilizaban autotune en sus canciones. El meme, visto por más de 20.000 usuarios de Twitter, mostraba a un bebé llorando con un llanto modificado por esta herramienta musical. “Video inédito del nacimiento de la hija de Yailin y Anuel”, escribió el tuitero en el posteo.

Vídeo inédito del nacimiento de la hija de Yailin y Anuel

pic.twitter.com/6qGzPc21gx — KPININI 🇩🇴 (@kpininimemes) March 13, 2023

Anuel AA ya había hablado sobre el nacimiento de su hija Cattleya en una entrevista con los medios de comunicación en el estadio de Miami. El reguetonero puertorriqueño indicó: “Tal vez haga mandar a customizar (un jersey) la mitad de República Dominicana y la mitad de Puerto Rico, aunque sea puertorriqueño, ya tengo hija dominicana, acaba de nacer”.

Cabe recordar que, en febrero de este año, el boricua confirmó que había terminado su relación con Yailin, pero aseguró que apoyaría el futuro de su familia.

LA NACION