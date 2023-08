escuchar

Mario Alberto Lugo Lara, alias “Mario Calabazas”, uno de los líderes más fuertes del cártel de los Beltrán Leyva, fue encontrado sin vida en un pequeño pueblo de la sierra en el estado de Sinaloa, México, que había sido abandonado por sus residentes días atrás.

“Mario Calabazas”, que según la información de búsqueda del ejército mexicano también era conocido como “El L” o “El Calabaceño”, había nacido en el estado de Sinaloa en 1974. En la década de 1990 se unió al narcotráfico, donde pudo ascender rápidamente de rango y se hizo cargo de Los Calabazas, un grupo armado conocido por su brutalidad dentro de la organización criminal. Era, actualmente, señalado por las autoridades mexicanas como responsable de la reciente escalada de violencia en ese estado.

Los hombres que lideraba Lugo Lara fueron parte de la alianza Guzmán Loera-Zambada García hasta 2009, cuando los dos grupos rompieron vínculos tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, y el asesinato de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, un año después, según información de Ríodoce. Más tarde, en 2014, el capo fue nombrado líder de la organización criminal después de la desaparición y muerte de Héctor Beltrán Leyva.

El cuerpo del exlíder criminal fue localizado en una vereda cercana a la plaza principal de la comunidad de San José de las Delicias, en la sierra de Sinaloa Luz Noticias / Facebook

Un documento de la Secretaría de Defensa Nacional fechado en agosto de 2016, que fue hackeado por el colectivo Guacamaya, señala que tenía bajo su mando el control en el municipio de Sinaloa, en el estado del mismo nombre. Sin embargo, recién en 2020 otro informe oficial se refirió al sujeto por primera vez como “Mario Calabazas”.

Recientemente, se dio a conocer que este personaje fue el objetivo de una ola de violencia donde hombres armados llegaron la madrugada del 28 de julio al poblado de San José de las Delicias, en la sierra de Sinaloa, para intentar asesinarlo. El hecho generó pánico en los habitantes, porque al no encontrarlo hubo disparos en varios domicilios de la zona.

¿Cómo murió “Mario Calabazas”?

En las primeras horas del martes 15 de agosto, cuando algunos desplazados por la violencia en San José de las Delicias regresaron a sus casas, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida del exlíder de los Beltrán Leyva en una vereda, a escasos 100 metros de la plaza principal de esa comunidad, en el municipio de Sinaloa.

Tras una ola de violencia, los habitantes de la comunidad de San José de las Delicias regresaron a sus hogares en medio de un operativo de las fuerzas armadas Gobierno de Sinaloa

De manera extraoficial, el periódico Noroeste informó que no presentaba huellas de violencia como impactos de bala o tortura, por lo cual no se descarta que haya fallecido por un golpe de calor o deshidratación. No obstante, otro rumor que circula entre la población de la zona es que “Mario Calabazas” fue emboscado por sus enemigos durante sus recorridos habituales.

Las autoridades no han confirmado las causas de la muerte y lo harán recién al terminar los análisis del Servicio Médico Forense de Culiacán. Trascendió que la misma esposa del líder criminal viajaba en la caravana de vehículos oficiales y que declaró ante los periodistas: “Sí, es él. Eso querían saber, ¿no? Sí, es”, según dio a conocer Luz Noticias, un medio local.

LA NACION