El famoso latino que compartirá cárcel con Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn: “Tengo suerte”

En las últimas horas, el presidente venezolano Nicolás Maduro volvió al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), en donde permanece bajo custodia a la espera de la continuación del proceso judicial. El martes, el famoso rapero latino Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine, se entregó voluntariamente para pasar tres meses en la misma cárcel ubicada en Nueva York.

Compartirá la cárcel con Nicolás Maduro: el famoso latino que se entregó en EE.UU.

El 6 de enero de 2026, un día después de la primera audiencia de Maduro en Manhattan, Hernández se presentó en el MDC para cumplir una condena de tres meses. El rapero había sido sentenciado en diciembre de 2025 por violar los términos de su libertad supervisada.

El famoso latino Tekashi 6ix9ine pasará tres meses en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn junto a Maduro @6ix9ine

Nacido en Bushwick, Nueva York, es hijo de Natividad Pérez-Hernández, una trabajadora de fábrica y limpiadora de casas de Atlixco, Puebla, México, y Daniel Hernández Sr., de Río Piedras, San Juan, Puerto Rico.

Con afición a la música desde muy pequeño, saltó a la fama entre 2017 y 2018 por su estilo agresivo en los géneros musicales de rap y trap. En redes sociales, su llamativa imagen, con el pelo pintado con los colores del arcoíris, tatuajes faciales y una actitud provocadora, impulsó su fama rápidamente.

Con su primer hit musical, “Gummo”, se consagró en la escena internacional. Posteriormente, lanzó “Fefe” (2018, con Nicki Minaj y Murda Beatz), que marcó su mayor éxito comercial hasta el momento y logró entrar al Top 5 del Billboard Hot 100.

Tras colaborar con artistas musicales de la escena latina, incluida una etapa de cercanía con Anuel AA, sus problemas con la Justicia marcaron un punto de inflexión en su carrera musical.

Por qué el famoso latino irá al MDC Brooklyn

De acuerdo con ABC News, fue acusado en 2018 en un caso federal de crimen organizado que tenía como objetivo a miembros de un grupo criminal con el que trabajaba.

En aquel entonces, se declaró culpable de conspiración y otros cargos, pero testificó contra los miembros del grupo y pidió clemencia. Por este motivo, muchos referentes del rap y trap manifestaron públicamente su rechazo, ya que colaborar con las autoridades es sinónimo de “traición” entre los artistas del género.

El famoso latino mantuvo una estrecha amistad con Anuel AA que terminó cuando testificó contra miembros de una organización criminal Billboard

Debido a su alto perfil, el abogado del famoso latino indicó que espera ser segregado de la población general. Bajo estos términos, pasaría a la misma sección del centro de detención federal que habitan reclusos como Maduro y Luigi Mangione.

Antes de entregarse, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que reaccionó a la situación. “Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes", expresó, en alusión a que en el pasado estuvo preso con el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández.

Los famosos que comparten cárcel con Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

Entre los reclusos más famosos que se encuentran en el MDC figura el nombre de Mangione. Acusado de asesinar a tiros al CEO de UnitedHealthcare en 2025, el detenido espera su juicio y se declaró no culpable, aunque podría recibir la pena máxima.

Además, también están detenidos varios cabecillas de la pandilla internacional MS-13. Según La Prensa Gráfica, permanecen allí Fredy Iván Jandres Parada (alias “Lucky”) y Vladimir Antonio Arévalo Chávez (alias “Vampiro”), miembros acusados de terrorismo y conspiración.

El Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn en el que Nicolás Maduro compartirá cárcel con el famoso latino Google Maps

Otro preso de alto perfil con un extenso historial delictivo es Ismael “El Mayo” Zambada, acusado de tráfico de drogas tras liderar el Cartel de Sinaloa junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según informó Publimetro, comparte cárcel con Rafael Caro Quintero, fundador del Cartel de Guadalajara y acusado de secuestrar, torturar y asesinar en 1985 al agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena.

En el pasado, el centro también albergó al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán; al exabogado del presidente Trump, Michael Cohen; a “Pharma Bro” Martin Shkreli; al cantante R. Kelly y al estafador de criptomonedas Sam Bankman-Fried, informó NPR.