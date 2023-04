Quién salió de La casa de los famosos el lunes 3 de abril

escuchar

Telemundo anunció a un nuevo eliminado de su reality show La casa de los famosos. Empezó una semana nueva y otro de los participantes del programa fue despedido, con un rumbo cada vez más cercano a la gran final. Este 3 de abril fue el primer lunes en el que el líder no pudo salvar a uno de los cuatro nominados. Así que todos esperaron en medio de una ceremonia los resultados de la votación del público.

Pepe Gámez, Madison Anderson, Dania Méndez y José Rodríguez fueron sentenciados el jueves por sus mismos compañeros. Todos los competidores habían entrado al llamado zoom para decir ante las cámaras los motivos por los cuales nominaban a cada persona. Después, quienes obtuvieron más menciones fueron sometidos a los votos de la audiencia.

Ellos eran los nominados de La casa de los famosos Instagram/telemundorealities

El líder de la semana, Diego Soldano, perdió algunos beneficios que antes tenía este título, como el de salvar a un compañero. Por lo tanto, los cuatro participantes quedaron expuestos a la eliminación. Finalmente, fue Dania Méndez quien abandonó la competencia, después de que en anteriores nominaciones no estuviera en la lista. Al mismo tiempo, Madison, Pepe y José libraron una sentencia más, dado que en otras ocasiones también habían estado dentro de los posibles expulsados.

Ante la salida de la mexicana, quien saltó a la fama por su participación en el reality show de MTV Acapulco Shore, los usuarios de redes sociales reaccionaron de inmediato. La mayoría consideró que no había sido justa su salida: “¿Y ahora quien cargará con el rating de Telemundo?”; “Fraude, obvio”; “Se acabó la temporada”; “Está muy raro esto”; “Quedaron adentro personas que no aportan nada divertido”; “Ni yo, que me gusta la participación de Madison y Pepe, les creo que Dania haya sacado 14%”.

¿Qué papel juega el líder de la semana en La casa de los famosos?

Cada semana, los famosos hacen algunas pruebas, ya sea de resistencia física o mental, con el objetivo de que solo uno resulte ganador y se convierta en el líder. Esa persona tiene algunos beneficios, como una habitación privada y la inmunidad en la nominación.

Antes podía salvar a uno de los sentenciados y por eso era una pieza fundamental en las eliminaciones. Sin embargo, algunos de los poderes que tenía fueron eliminados en la semana diez: ya no puede invitar a nadie a la suite principal, y tampoco tendrá la oportunidad de salvar a un compañero en la ceremonia de expulsión.

Dania Méndez es la eliminada de La casa de los famosos @telemundorealities/Instagram

Eliminados de La casa de los famosos

14 celebridades han abandonado el set de grabación: 11 de ellas por eliminación del público y tres por voluntad propia. Aristeo Cázares, Monique Sánchez y Juan Rivera fueron quienes eligieron abandonar el programa por motivos personales. Ante estas bajas, La Jefa decidió darle la bienvenida a Diego Soldano y Samira Jalil, aunque esta última ya fue expulsada.

Semana 1: Jonathan Islas, actor.

Semana 2: Monique Sánchez, modelo.

Semana 2: Liliana Rodríguez, actriz.

Semana 3: Nicole Chávez, influencer e hija del boxeador Julio César Chávez.

Semana 3: Aristeo Cázares, deportista y conductor de televisión.

Semana 4: Osmariel Villalobos, conductora de televisión.

Semana 5: Aleida Núñez, actriz y modelo.

Semana 6: Juan Rivera, cantante y hermano de Jenni Rivera.

Semana 6: Rey Grupero, influencer.

Semana 7: Samira Jalil, conductora de televisión.

Semana 8: Aylín Mujica, actriz.

Semana 9: Arturo Carmona, actor y presentador.

Semana 10: Osmel Sousa, un empresario, diseñador, actor de teatro y exmodelo cubano.

Semana 11: Dania Méndez, influencer mexicana.

