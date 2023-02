Quiénes no deben declarar impuestos en EE.UU. y por qué

escuchar

Declarar impuestos no es solo una obligación de la mayoría de los ciudadanos y residentes de Estados Unidos autorizados a trabajar, sino que también puede ofrecer muchos beneficios. Sin embargo, algunas personas pueden clasificar dentro de los criterios de excepción, debido a diversas razones establecidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Aunque suele ser un proceso complicado, cada año muchas personas asumen la declaración de impuestos como parte de sus responsabilidades. En tanto que otros se preguntan si deben o no efectuar sus presentaciones. Según el IRS, entre los requisitos para librarse de la responsabilidad se consideran distintos factores, como nivel y tipo de ingresos percibidos, la edad y el estado civil.

El criterio más determinante son los ingresos brutos de la persona. Para calificar a una excepción, estos deben ser inferiores a una cantidad determinada, que varía en función del estado civil y la edad. En el año fiscal 2022,esa suma fue establecida en US$12.950.

También hay algunos casos especiales de integrantes del servicio militar, quienes podrían reunir as condiciones para evitar el trámite. “Los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen situaciones y beneficios tributarios especiales”, explica el apartado del IRS en el que aparecen los programas. De igual manera, las personas con un único ingreso por beneficios de Seguro Social no están sujetas a los impuestos, por lo cual es muy probable que no necesiten presentar una declaración.

Las víctimas de algún delito relacionado con la devolución de impuestos pueden tener dudas al respecto de la continuidad de sus obligaciones fiscales en tanto se aclara su situación. “Si sospecha que es víctima de robo de identidad, continúe pagando sus impuestos y presente su declaración, incluso si debe hacerlo en papel”, recomienda el IRS en estos casos.

Extranjeros no residentes: ¿pagan impuestos en Estados Unidos o no?

Una de las dudas más frecuentes es el caso de los extranjeros no residentes. Algunos consideran que este estatus es suficiente para exentar la obligación de declarar impuestos en Estados Unidos. Sin embargo, esto solo es parcialmente cierto.

Si la persona no posee residencia (green card) y permaneció físicamente en Estados Unidos por un periodo menor de 31 días durante el año fiscal, puede librarse de la responsabilidad; en caso contrario, si se obtienen ingresos dentro del país o se estuvo allí por más tiempo, se adquiere la obligación.

También es importante tener en cuenta que Estados Unidos mantiene tratados fiscales con varios países, de manera que los residentes pueden tener un cálculo reducido o estar completamente exentos de impuestos. Las reglas de estos beneficios varían entre nacionalidades e incluyen consideraciones para ingresos dentro y fuera del país. Una lista completa de los países bajo estos acuerdos está disponible en el sitio del IRS.

Para tener derecho a los beneficios de cualquier deducción o crédito, la persona interesada debe presentar oportunamente una declaración fiscal en tiempo y forma. Para conocer los detalles del perfil tributario y saber si tiene que declarar impuestos o no, se recomienda consultar la herramienta disponible en el sitio web del IRS, así como pedir asesoría de expertos,

