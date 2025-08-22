Quiénes son Llanero y Nirama, los dos narcos ecuatorianos extraditados a Miami

Dos de los narcotraficantes más buscados de Colombia, Omar Auseno Burgos, alias “Llanero” y Nirama Chávez han sido extraditados a Estados Unidos para comparecer ante una corte de Miami, Florida. Los capos fueron detenidos a principios de 2025 y enviados recientemente al país norteamericano. Se les considera los sucesores de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, exlíder de “Los Choneros”.

Quiénes son “Llanero” y Nirama, capos colombianos extraditados a Estados Unidos

John Reimberg, ministro del Interior de Colombia, confirmó a través de redes sociales que Omar Asueno B., alias “Llanero”, y Nirama Ch.G., alias “Nirama”, han sido extraditados por las autoridades federales a Estados Unidos. Ambos serán requeridos para comparecer ante una corte de Miami.

Extraditan a "Llanero" y Nirama, narcos de Colombia, a Estados Unidos (X @JohnReimberg)

El ministro precisó que, con el traslado de estos dos narcotraficantes, suman tres los capos que han sido enviados al país norteamericano después de la entrega de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, excabecilla de “Los Choneros”.

Las autoridades colombianas detallaron que “Llanero” y “Nirama” son considerados los sucesores de Edison Washington P.A., alias “Geraldi”, capturado en 2017, y que él era quien dirigía el tráfico de drogas en Centroamérica, México y Estados Unidos.

Según Reimberg, los dos narcotraficantes fueron detenidos el 27 de febrero de 2025 por la Policía Nacional de Colombia. Se les acusa de tráfico internacional de drogas y crimen organizado. El ministro añadió que “Llanero” estaría vinculado al Frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con quienes coordinaba el manejo de cultivos ilícitos y laboratorios en la frontera entre Ecuador y Colombia.

Quién es “Fito”, exlíder de “Los Choneros” extraditado a EE.UU.

El primer capo extraditado por el gobierno de Colombia fue Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. Considerado el narcotraficante más poderoso del país y líder del grupo criminal de “Los Choneros”, fue enviado a Estados Unidos, según informó la CNN.

José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", líder de la banda de Los Choneros, también ligada al Cartel de Sinaloa. Foto: Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador

“Fito” se convirtió en el cabecilla del grupo criminal “Los Choneros” tras el asesinato de sus predecesores, Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña” (asesinado en 2020 en la ciudad costera ecuatoriana de Manta), y de Junior Roldán, alias “JR” (asesinado en Colombia en 2023), según el medio M News.

En 2023, Adolfo Macías fue detenido y encarcelado en la Penitenciaría Regional de Guayaquil, Ecuador. Poco después, el entonces presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ordenó su traslado a la prisión de máxima seguridad, conocida como La Roca. Sin embargo, alrededor de un mes después, un juez revirtió la condena y “Fito” regresó a la cárcel de Guayaquil, de la cual se escapó en enero de 2024.

El 25 de junio de 2025, las autoridades de Estados Unidos y Ecuador detuvieron a Adolfo Macías en una casa en la ciudad de Manta para trasladarlo posteriormente al país norteamericano.

Adolfo Macías, alias "Fito", durante un traslado bajo resguardo militar en Ecuador, antes de ser extraditado [e]STR� - XinHua�

Quiénes son “Los Choneros”

“Los Choneros” es un grupo de narcotraficantes que opera principalmente en Colombia y Ecuador desde finales de la década de los 90. La banda criminal, que se inició con pequeñas operaciones de tráfico de drogas en la ciudad de Manta, creció hasta convertirse en uno de los mayores grupos de traslado de sustancias ilícitas en Centro y Norteamérica, según la cadena CNN.

Según un informe de la Dirección de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional de Ecuador en conjunto con la Fundación Panamericana de Desarrollo para Ecuador, las actividades ilícitas de “Los Choneros” iniciaron en 1998, y para 2023, la célula criminal tomó el control de la ruta de Manabí para transportar droga desde Colombia a Ecuador. Con el paso del tiempo, las actividades criminales del grupo se expandieron más allá de las drogas, como al secuestro, tráfico de armas, asesinatos por encargo y robo.