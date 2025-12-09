Cuándo se entrega el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y cómo verlo en vivo desde EE.UU.

Esta semana se celebra la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que fue otorgado a María Corina Machado, líder opositora venezolana al régimen de Nicolás Maduro. El Comité Noruego dio detalles sobre el horario, la fecha y la emisión en vivo para los espectadores de Estados Unidos.

Cómo ver la entrega del Premio Nobel de la Paz desde Estados Unidos: horarios

El Premio Nobel de la Paz se entrega el miércoles 10 de diciembre, con motivo del aniversario del fallecimiento de Alfred Nobel, que enmarcó esa fecha desde 1901. La ceremonia tendrá lugar en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, con más de 1000 invitados, entre los que se encuentran figuras de la familia real y representantes del gobierno.

A través del canal de YouTube del Museo del Premio Nobel, el anuncio de la entrega del galardón se llevará a cabo a las 11 horas (hora local de Oslo), por lo que los horarios de Estados Unidos para el miércoles son:

EDT (hora del Este) : para ciudades como Nueva York y Miami, a las 5 hs.

: para ciudades como Nueva York y Miami, a las 5 hs. CDT (hora central) : para localidades como Chicago y Dallas, a las 4 hs.

: para localidades como Chicago y Dallas, a las 4 hs. MDT (mountain) : para regiones como Denver, a las 3 hs.

: para regiones como Denver, a las 3 hs. PDT (hora del Pacífico): para ciudades como Los Ángeles y Seattle, a las 2 hs.

En tanto, la conferencia de prensa comienza el martes 9 de diciembre, según anunció la página oficial de la entidad en un comunicado. El idioma de la emisión es el inglés.

Por qué María Corina Machado fue elegida Premio Nobel de la Paz 2025

El viernes 10 de octubre pasado, el Comité Noruego del Nobel anunció el galardón para la líder opositora venezolana y ensalzó “su incansable labora en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”.

Asimismo, la entidad destacó la “lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” de Machado, enmarcada en las elecciones presidenciales que se celebraron en julio de 2024 y que fueron señaladas de fraude por parte de la administración federal.

Este galardón honrará en 2025 a Machado, quien fue ovacionada por el comité noruego Sitio web: nobelpeaceprize.org

"El Premio Nobel de la Paz de 2025 se otorga a una defensora de la paz valiente y comprometida: a una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente", puntualizó el comunicado.

Así, Machado recibirá el premio el miércoles 10 de diciembre en el Grand Hotel del centro de Oslo, donde la figura galardonada suele ser recibida cada año con una procesión de antorchas en su honor.

Posteriormente, el jueves día 11, tendrá lugar la inauguración de la exposición del Premio Nobel de la Paz, que dará fin al evento internacional.

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz tiene lugar el miércoles 10 de diciembre Sitio web: nobelpeaceprize.org

El mensaje de María Corina Machado al recibir el Nobel de la Paz 2025

Tras conocer la noticia, Machado compartió un mensaje a la comunidad venezolana en todo el mundo, a través de su perfil de Instagram. “Qué emoción, qué alegría y qué orgullo poder dirigirles estas palabras hoy, cuando tantos de nosotros nos encontramos en ciudades y países diferentes“, señaló la líder opositora al régimen de Maduro.

Y siguió: “Cada uno de ustedes es un manifiesto de libertad, elevando nuestra voz, la de esa Venezuela noble, digna, que nació para ser libre".