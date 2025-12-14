Rebelión contra Trump en Indiana: senadores aliados desafían sus amenazas y rechazan el nuevo mapa electoral
Representantes republicanos afirmaron que no creían apropiado modificar los mapas por ser una medida “inconstitucional”
- 4 minutos de lectura'
El Senado de Indiana, dominado por republicanos, votó el 11 de diciembre en contra del nuevo diseño de los mapas del Congreso del estado, que habría favorecido a su partido en las elecciones intermedias de 2026. El resultado fue recibido con fuertes críticas del presidente Donald Trump.
La postura de Indiana por los mapas electorales
De acuerdo con Indiana Capital Chronicle, 21 senadores republicanos se unieron a los 10 demócratas para bloquear la redistribución de los distritos. Con este resultado, la propuesta no obtuvo el apoyo de la mayoría de los 40 senadores republicanos.
La semana pasada, la Cámara de Representantes de Indiana aprobó los nuevos mapas elaborados por el National Republican Redistricting Trust, a partir de la división de los dos distritos que ocupan en la actualidad los representantes demócratas André Carson en Indianápolis y Frank Mrvan en la zona del lago Michigan.
No obstante, Rodric Bray, líder republicano del Senado, remarcó en reiteradas oportunidades que muy pocos senadores respaldaban la iniciativa impulsada por la administración Trump. “Este es un tema muy importante que hemos tomado muy en serio”, afirmó Bray a los periodistas.
Durante la sesión del Senado, que duró más de tres horas, varios representantes republicanos afirmaron que no creían apropiado modificar los mapas por ser una medida “inconstitucional”.
“En lo personal no puedo apoyar un proyecto de ley que debe contar con una orden judicial para ser considerado constitucional”, afirmó el senador Greg Walker, republicano de Columbus, quien a mitad de año ya había manifestado su rechazo a la normativa.
El malestar de la administración Trump con los senadores que rechazaron el mapa electoral
Minutos después de la votación, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, se dirigió a los periodistas en el Capitolio y mostró su rechazo a los resultados del 11 de diciembre.
“Vamos a ganar en cualquier mapa que se presente… Soy muy optimista. Hoy soy más optimista que ayer”, señaló Johnson a pesar del resultado.
Desde la Oficina Oval, el presidente Trump lamentó el rechazo de los nuevos mapas electorales y apuntó contra Bray. “Tenían a un caballero, el jefe del Senado, supongo que Bray, como se llame. Probablemente, perderá sus próximas primarias, cuando sea que sean”, dijo.
Asimismo, afirmó que su buen desempeño electoral en Indiana debió traducirse en el debate del Senado. “Es curioso porque gané Indiana las tres veces por una mayoría aplastante, y no me esforcé mucho. Habría sido genial. Creo que habríamos ganado dos escaños si lo hubiéramos hecho”, señaló.
“Indiana es un lugar fantástico. Quiero mucho a la gente de allí, ellos me quieren. Ganamos por una mayoría aplastante las tres veces. Obtuve muchísimos votos, una cifra récord. No hay razón para no redistribuir distritos”, cerró.
El proyecto impulsado por Trump que beneficia al Partido Republicano
El proyecto, respaldado por el presidente Trump, busca rediseñar los distritos en diferentes estados con el objetivo de favorecer al Partido Republicano rumbo a las elecciones intermedias de 2026.
El primer foco del presidente fue Texas, donde dichos cambios impactaron en las áreas de Houston, Austin y Dallas. A fines de agosto, la legislatura del estado aprobó la normativa en una votación de 88-52, rediseñando cinco nuevos escaños, según consignó la BBC.
Demócratas alegaron discriminación contra votantes afroamericanos y latinos, lo que derivó a un fallo inicial de un tribunal federal bloqueando los mapas. Sin embargo, a principios de diciembre, la Corte Suprema revocó la decisión en un voto 6-3.
