En Estados Unidos: cuál es el precio de la Chevrolet Silverado en 2025, la camioneta fabricada en Indiana y México

La camioneta Chevrolet Silverado logró una gran presencia en el mercado de Estados Unidos. Con 10 modelos, este vehículo fabricado en Indiana y México está a la venta en el territorio, a la espera del lanzamiento de su nueva versión 2026.

Cuál es el precio de la Chevrolet Silverado en Estados Unidos

Definida por la propia marca como “la camioneta en la que EE.UU. confía”, presenta un costo base de 36.900 dólares en la actualidad. El valor varía en función de las características y disposiciones de cada modelo.

Esta camioneta en auge en EE.UU. cuenta con 10 modelos disponibles chevrolet.com

Ese precio corresponde a la Chevrolet Silverado WT, que cuenta con un motor turbomax de 430 libras/pie (195 kilogramos/kilómetro) y EcoTec V8 de 5,3 L. Además, presenta control de velocidad automática adaptativo, 12 puntos de amarre estándar y compatibilidad con Chevy Safety Assist.

Este vehículo se fabrica principalmente en las plantas estadounidenses de Flint (Michigan), Fort Wayne (Indiana), Springfield (Ohio) y en Silao (México).

Otros modelos de Chevrolet Silverado y sus precios

La automotriz detalla las distintas particularidades de cada versión de este vehículo, que se lanzó por primera vez al mercado en 1998. Los modelos disponibles actualmente son:

Chevrolet Silverado Custom: desde US$42.400 , tiene rines de aluminio con plata de 20 pulgadas, mecanismo eléctrico en 10 direcciones para el control lumbar en el asiento del conductor, encendido a control remoto, seguros eléctricos en la puerta trasera y paquete de remolque.

, tiene rines de aluminio con plata de 20 pulgadas, mecanismo eléctrico en 10 direcciones para el control lumbar en el asiento del conductor, encendido a control remoto, seguros eléctricos en la puerta trasera y paquete de remolque. LT: desde US$47.900 , está diseñada para el traslado diario, con un refuerzo en la seguridad y una pantalla táctil de 13,4 pulgadas en diagonal. Con rines de 20 pulgadas, el vehículo posee faros delanteros con reflectores LED y de circulación diurna.

, está diseñada para el traslado diario, con un refuerzo en la seguridad y una pantalla táctil de 13,4 pulgadas en diagonal. Con rines de 20 pulgadas, el vehículo posee faros delanteros con reflectores LED y de circulación diurna. RST: desde US$51.300 , su diseño de carrocería está inspirado en la calle y presenta cuatro opciones de motor disponibles, como el EcoTec V8 de 6,2 L.

, su diseño de carrocería está inspirado en la calle y presenta cuatro opciones de motor disponibles, como el EcoTec V8 de 6,2 L. Custom Trail Boss: desde US$52.800, este todoterreno tiene una suspensión elevada de dos pulgadas y paquete Z71 Off-Road. Además, presenta una caja de transferencia Autotrac de dos velocidades, cubrecárteres y trasero autobloqueable, y rines de 18 pulgadas.

Los distintos modelos cuentan con pantalla de control y navegación chevrolet.com

LTZ: desde US$58.000 , presenta un estilo premium con cuero en los asientos delanteros y ocho cámaras que pueden acceder a 14 vistas.

, presenta un estilo premium con cuero en los asientos delanteros y ocho cámaras que pueden acceder a 14 vistas. LT Trail Boss: desde US$59.600 , tiene una suspensión elevada de dos pulgadas y caja de transferencia Autotrac de dos velocidades, con rines de 20 pulgadas y pantalla táctil de 13,4 pulgadas.

, tiene una suspensión elevada de dos pulgadas y caja de transferencia Autotrac de dos velocidades, con rines de 20 pulgadas y pantalla táctil de 13,4 pulgadas. High Country: desde US$62.900 , este modelo tiene asientos de piel con costura personalizada, asistencia al conductor SuperCruise, modo deportivo y ocho cámaras.

, este modelo tiene asientos de piel con costura personalizada, asistencia al conductor SuperCruise, modo deportivo y ocho cámaras. ZR2: desde US$71.700, el todoterreno cuenta con amortiguadores Multimatic DSSV, defensa delantera, neumáticos Goodyear Wrangler Territory de 33 pulgadas y seis configuraciones distintas en la parte trasera Multi-Flex.

En función de la versión, tiene diferentes capacidades de remolque chevrolet.com

Cuánto costará la Chevrolet Silverado 2026 en Estados Unidos

El modelo EV Trail Boss 360 del año próximo tendrá un precio base desde US$52.800. Este vehículo eléctrico presentará tres versiones: WT (desde US$66.200), LT (desde US$69.100) y Trail Boss (desde US$70.000).

Las peculiaridades que traerá esta camioneta próximamente son una capacidad de 775 lb/ft (351 kg/km), remolque de hasta cinco toneladas y media, y recorrido de hasta 800 km con carga completa.