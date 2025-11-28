No es Texas: el estado que recibió luz verde para cambiar su mapa electoral y beneficiar a los republicanos

Recientemente, la justicia habilitó a Carolina del Norte a utilizar el nuevo mapa electoral que aprobó por medio de una ley. Con el cambio, un escaño del Congreso, que suele estar en disputa y que actualmente corresponde a un demócrata, pasaría a manos del Partido Republicano. La decisión permite al estado aplicar un pedido del presidente Donald Trump de cara a las elecciones intermedias de 2026.

La Justicia habilitó a Carolina del Norte a usar su nuevo mapa electoral

El miércoles, un panel de tres jueces federales falló de forma unánime para permitir la aplicación del mapa congresional del estado que se aprobó en la Senate Bill 249 en octubre.

Así queda el nuevo mapa electoral de Carolina del Norte Estado de Carolina del Norte

A partir de lo que establece la norma, se redefinen los distritos electorales. Estos cambios suelen ser impulsados por organismos estatales luego de que se realizan censos nacionales en Estados Unidos. Sin embargo, la ley de Carolina del Norte surge a pedido de Trump para obtener una distribución más favorable del Congreso en las próximas elecciones.

En su texto, la norma indica que no necesita ser promulgada por el Ejecutivo, por lo que el gobernador demócrata Josh Stein no pudo impedir su aplicación. Apenas fue aprobada, recibió demandas.

Concretamente, el fallo respondió a dos presentaciones judiciales. Una de ellas buscaba la suspensión de la ley bajo el argumento de que los límites distritales se trazaron con criterios de raza; la otra sostenía que utilizar un censo de cinco años de antigüedad para la nueva distribución es inconstitucional.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, se mostró en contra de la ley, pero no pudo evitar su aplicación Grant Halverson - FR170716 AP

Sin embargo, de manera unánime el tribunal federal decidió rechazar ambas demandas, por lo que el mapa electoral de Carolina del Norte se mantiene vigente y puede usarse en las elecciones de 2026.

Según CBS News, el cambio apunta principalmente al Distrito 1, que actualmente tiene al representante demócrata Don Davis en el Congreso. Con esta modificación, el territorio pasaría de tener un 48% de votantes demócratas a un 44%.

Además de Carolina del Norte, qué estados cambiaron sus mapas electorales

La solicitud del presidente Trump a los republicanos de distintos estados tuvo éxito. Además del Estado del Talón de Alquitrán, otros dos modificaron los mapas tras su pedido.

Sumado a esto, Gavin Newsom rediseñó los de California para contrarrestar esta medida. De esa manera, el listado completo queda así:

Texas

Missouri

Carolina del Norte

California

California es uno de los estados que modificó su mapa electoral y así queda el nuevo diseño Captura NBC

Por ahora, Texas puede aplicar su nuevo mapa electoral

La semana pasada, el juez federal Jeffrey V. Brown había invalidado la aplicación del mapa congresional del Estado de la Estrella Solitaria. Al igual que en el caso de Carolina del Norte, se presentó una demanda que argumentaba que la nueva distribución se basaba en motivos de raza.

El magistrado falló a favor del reclamo y dispuso que se anule la aplicación de la ley. Sin embargo, horas después, la Corte Suprema suspendió temporalmente ese fallo. La decisión del juez Samuel Alito sostiene que la medida se aplica hasta que la autoridad judicial resuelva la cuestión de fondo.

Hasta ahora no se conoció un nuevo fallo, por lo que el mapa sigue vigente. En caso de que finalmente se aplique en las elecciones intermedias de 2026, el cálculo es que otorgará a los republicanos cinco escaños extra en el Congreso.