Rebelión republicana en EE.UU.: la diputada que da la espalda a Donald Trump y ahora apunta contra sus políticas

La ruptura entre Marjorie Taylor Greene y Donald Trump abrió una grieta dentro del mundo republicano. En específico, la legisladora anunció su renuncia anticipada a la Cámara de Representantes del Congreso, al tiempo que lanzó críticas directas contra el presidente de Estados Unidos.

La renuncia sorpresiva de Marjorie Taylor Greene al Congreso y su quiebre con Trump

Durante una entrevista con 60 Minutes, Greene relató cómo llegó a la determinación de abandonar su banca un año antes del cierre de su mandato.

Según explicó, la decisión no llegó por impulso, sino por una acumulación de episodios que, según dijo, cambiaron “el paisaje entero” de su vida política y personal.

En ese sentido, recordó que Trump retiró su apoyo electoral y respaldó a la figura republicana que busque ocupar su lugar, un gesto que la dejó “atónita” después de haber sido una de sus defensoras más fieles.

En tanto, sostuvo que el conflicto alcanzó un punto irreversible cuando cuestionó la postura del mandatario sobre el caso Jeffrey Epstein.

Greene afirmó que sostuvo la posición de las víctimas y que esa defensa provocó que Trump la tildara de “traidora”. Además, esa postura marcó el comienzo de amenazas extremadamente graves, incluida una advertencia con un artefacto explosivo en su residencia y mensajes directos contra su hijo.

Greene reconstruyó en la entrevista cómo Trump intensificó sus descalificaciones públicas. Sin ir más lejos, el presidente se refirió a ella como “Marjorie ‘la traidora’ Greene”. Asimismo, reveló que recibió un mensaje privado del presidente que no podría reproducir, aunque comentó que “no fue amable”.

Las críticas de Marjorie Taylor Greene a la agenda internacional de Trump

Desde mayo, según recordó, Marjorie Taylor Greene empezó a cuestionar públicamente los viajes internacionales de Trump.

En esa línea, consideró que un presidente que impulsara el discurso de “Estados Unidos primero” debía concentrarse en la política interna antes de desplegar una agenda exterior.

La excongresista afirmó que la disputa escaló de forma personal cuando defendió la postura de las víctimas en el caso Jeffrey Epstein facebook.com/MarjorieTaylorGreene

También sostuvo que Trump se había alineado con sectores que antes criticaba, como por ejemplo la industria farmacéutica, los donantes tecnológicos, el complejo militar y grupos de interés con poder económico.

Greene citó como ejemplo la aprobación de un proyecto que, según ella, favoreció a los aportantes del sector cripto.

Además, añadió que el presidente actuó en consonancia con los intereses de Israel, incluso al atacar a Irán. “El presidente se volvió establishment”, sintetizó en su video de despedida de su puesto en el Congreso.

Disputas políticas, disculpas fallidas y tensiones con la prensa

Marjorie Taylor Greene también revivió los momentos más agrios de su carrera, incluida su conocida militancia confrontativa, sus gritos en el Congreso y sus expresiones que ganaron notoriedad nacional.

En ese sentido, recordó su pedido de perdón en CNN por haber contribuido al clima tóxico de la política, aunque en 60 Minutes dejó claro que no renunciaba del todo a su estilo combativo.

Marjorie Taylor Greene aseguró en su entrevista con 60 Minutes que el conflicto con Donald Trump alcanzó un punto de quiebre cuando él la descalificó públicamente facebook.com/MarjorieTaylorGreene

La conversación avanzó hacia los problemas estructurales del Congreso, como la incapacidad de aprobar presupuestos y la dificultad para financiar proyectos locales.

Greene explicó que la falta de acuerdos dañó directamente a los habitantes de su distrito en Georgia y afirmó que la crisis económica afectaba al país norteamericano entero, pese a que Trump calificó el deterioro del poder de compra como una “estafa”.

En otro tramo, recordó su voto junto a los demócratas para garantizar subsidios de salud durante el cierre del gobierno, algo que, según comentó, jamás creyó que terminaría por hacer.

También defendió su postura sobre la guerra en Gaza, a la que consideró un genocidio, y justificó su voto contra la Ley de Concientización sobre Antisemitismo porque, a su juicio, el Congreso reiteraba declaraciones sin sentido mientras muchos legisladores recibían dinero de grupos de interés.