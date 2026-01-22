¿Qué pasa con el pago de US$2000 prometido por Trump? La confirmación oficial del IRS para enero 2026

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, insinuó en varias ocasiones que entregaría un pago de 2000 dólares para los ciudadanos, cuya financiación provendría de los impuestos a las importaciones. Sin embargo, en enero de 2026, no existe ninguna ley aprobada por el Congreso ni un programa anunciado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Pago de US$2000 prometido por Trump: qué sucede en enero 2026

A pesar de las intenciones de Trump de entregar un bono de US$2000 para todos los ciudadanos, no hay ningún cheque confirmado por el IRS en enero de 2026 . La última ronda de pagos de impacto federal se remonta a 2021.

. La última ronda de pagos de impacto federal se remonta a 2021. En 2024, la agencia de recaudación de impuestos emitió pagos automáticos a los contribuyentes elegibles que no habían solicitado el Crédito de Reembolso de Recuperación, que se enviaron entre diciembre de aquel año y enero de 2025.

El presidente Donald Trump adelantó que podría entregar pagos de US$2000 más cerca del final del año Alex Brandon - AP

Después de la fecha límite para reclamar el crédito de US$1400, que fue el 15 de abril de 2025, no se ofrecieron extensiones. A enero, el Congreso no aprobó nuevos pagos de estímulo, y el IRS tampoco ofreció información al respecto.

En una entrevista publicada el 11 de enero de 2026 por The New York Times, Trump adelantó: “El dinero de la tarifa es sustancial. Llegará, voy a ser capaz de entregar los US$2000 en algún momento. Yo diría hacia el final del año”.

Detalles del pago de US$2000 prometido por Trump

Según informó el presidente en varias declaraciones, la entrega de un cheque por US$2000 sería financiada con el dinero que ingresa al gobierno por los impuestos a las importaciones.

No obstante, un análisis de noviembre, realizado por la Tax Foundation, encontró que los reembolsos propuestos costarían entre US$279.800 millones y US$606.800 millones. En contraparte, los ingresos por los aranceles ascenderían a US$158.400 millones en 2025 y US$207.500 millones en 2026, por lo que no sería suficiente para cubrir los pagos.

No hay pagos de US$2000 confirmados por el IRS a enero de 2026; los análisis indican que el dinero que ingresa por aranceles no es suficiente para cubrir los costos Unsplash

En una reunión de gabinete celebrada el 2 de diciembre, Trump afirmó que Estados Unidos actualmente recauda “billones de dólares” por aranceles, según informó Fox News.

En esa línea, aseguró que el dinero sería devuelto a los ciudadanos estadounidenses en forma de cheques de reembolso y sostuvo: “2026 podría ser la temporada de reembolsos de impuestos más grande de la historia”.

De acuerdo con los cálculos de los demócratas del Comité Económico Conjunto del Congreso, citados por Fox News, los impuestos a las importaciones costaron al hogar estadounidense promedio casi US$1200 desde que Trump volvió al mando.

El IRS emitió una advertencia para que los estadounidenses eviten caer en estafas relacionadas con pagos de reembolso (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

Advertencia del IRS: estafas relacionadas con el pago de US$2000 prometido por Trump

En medio de los rumores sobre supuestos pagos de reembolso, la agencia que se encarga de recaudar impuestos en Estados Unidos advirtió que los reclamos de cheques en línea frecuentemente se tratan de iniciativas estatales o estafas.

Para evitar ser víctima de una estafa sobre reembolsos, créditos y pagos de impuestos, los ciudadanos deben prestar atención a las siguientes señales: