República Dominicana vs. Corea del Sur: quién gana el partido del Clásico Mundial, según Claude

República Dominicana enfrenta a Corea del Sur este viernes 13 de marzo a las 6:30 p.m. (hora del Este) en el loanDepot Park de Miami, en el primer partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Es eliminación directa: el que pierde, se va. El que gana avanza a semifinales. Según la inteligencia artificial Claude, hay un claro favorito.

Análisis y predicción de Claude: quién gana entre República Dominicana y Corea del Sur

Para Claude, la diferencia entre ambos equipos es sustancial. República Dominicana cerró la fase de grupos con récord perfecto de 4-0, incluyendo la victoria 7-5 sobre Venezuela que le dio el primer puesto del Grupo D.

Lidera el torneo en carreras anotadas (41), jonrones (13, récord histórico para un equipo en sus primeros cuatro partidos del Clásico), average (.313), OBP (.458), slugging (.672) y OPS (1.130).

Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte conectaron jonrones contra Venezuela. El lineup dominicano no tiene una sola zona blanda.

Corea del Sur llegó a cuartos como segunda del Grupo C con récord de 2-2. Venció a Chequia (11-4) y Australia (7-2), pero perdió contra Chinese Taipei (4-5) y Japón (6-8).

Su clasificación se definió por diferencial de carreras en un triple empate con Australia y Chinese Taipei. Es la primera vez que Corea avanza a esta instancia desde 2009.

Para la IA no hay dudas: el ganador será República Dominicana

La proyección de Claude: “República Dominicana gana con comodidad, en un rango de 6-2 o 7-3. La brecha de talento entre ambos rosters es demasiado amplia. La ofensiva dominicana ha demostrado que puede castigar pitcheo de alto nivel (lo hizo contra Venezuela), y la plantilla coreana no tiene la profundidad para contener a un lineup con Soto, Guerrero Jr., Tatis Jr., Machado y Marte alineados”.

Albert Pujols como manager ha logrado que figuras como Soto, Tatis Jr. y Guerrero Jr. compitan con la intensidad de un juego de postemporada Rebecca Blackwell� - AP�

“Corea tendría que jugar su mejor partido del torneo y República Dominicana el peor para que el resultado se invierta”, agregó en su análisis.

Cómo llega República Dominicana a los cuartos de final del Clásico Mundial 2026

Dominicana llega como la selección más dominante del torneo. Su ofensiva ha producido todas sus carreras contra Venezuela exclusivamente con jonrones (cuatro en ese partido), lo que confirma un poder de bateo sin precedentes en esta edición.

Albert Pujols como manager ha logrado que figuras como Soto, Tatis Jr. y Guerrero Jr. compitan con la intensidad de un juego de postemporada desde la primera entrada.

El cierre del grupo D con sede en Miami tuvo el duelo más esperado por los latinos en Estados Unidos: República Dominicana y Venezuela se enfrentaron en el loanDepot Park Lynne Sladky� - AP�

El pitcheo dominicano también mejoró en la fase de grupos, y Luis Castillo como abridor le da una carta de presentación superior a cualquier opción que Corea pueda ofrecer.

Manny Machado resumió el sentir del equipo tras vencer a Venezuela: las cuatro victorias de la fase de grupos fueron el calentamiento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.