República Dominicana vs. Estados Unidos: quién gana hoy la semifinal del Clásico Mundial según Claude

República Dominicana y Estados Unidos se enfrentan este domingo desde las 8:00 p.m. (hora del Este de EE.UU.) en el loanDepot Park de Miami por un lugar en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. La selección dominicana llega invicta (5-0), incluida la goleada 10-0 contra Corea del Sur en cuartos. Los norteamericanos avanzan con marca de 4-1 tras superar 5-3 a Canadá. Según la inteligencia artificial Claude, el duelo más esperado del torneo tiene un favorito.

La proyección de Claude: el ganador será Estados Unidos

“Mi proyección: Estados Unidos gana este partido en un juego cerrado, en el rango de 4-3 o 5-4”, afirmó Claude en su análisis.

Además, detalló: “Skenes es el factor decisivo. Si controla al lineup dominicano cinco innings con dos carreras o menos, el tridente Miller-Bednar-Whitlock puede cerrar el partido. Severino no tiene el mismo nivel y el lineup estadounidense puede fabricar carreras tempranas que cambien la dinámica”.

Y agregó: “República Dominicana tiene un camino claro: elevar el conteo de lanzamientos de Skenes, sacarlo antes del quinto y atacar al bullpen intermedio de EE.UU., que ha sido vulnerable. Si Tatis Jr. y Guerrero Jr. conectan contra Skenes, el juego se inclina hacia Quisqueya. Es el duelo más parejo del torneo”.

La proyección de Claude: el ganador será Estados Unidos David J. Phillip - AP

Análisis y predicción de la IA sobre quién gana el RD vs. USA

El análisis se centra en tres ejes: pitcheo abridor, ofensiva y profundidad de bullpen.

En pitcheo, Estados Unidos tiene la ventaja individual más grande del torneo . Paul Skenes, ganador del Cy Young de la Liga Nacional, abrirá con un límite de 75 a 80 lanzamientos. Contra México lanzó cuatro innings sin carreras, un hit y siete ponches en 60 envíos. Los bateadores dominicanos son 3-de-27 contra Skenes en temporada regular de MLB. República Dominicana responde con Luis Severino, quien cedió una limpia en cuatro innings contra Países Bajos con cinco ponches .

. Paul Skenes, ganador del Cy Young de la Liga Nacional, abrirá con un límite de 75 a 80 lanzamientos. Contra México lanzó cuatro innings sin carreras, un hit y siete ponches en 60 envíos. Los bateadores dominicanos son 3-de-27 contra Skenes en temporada regular de MLB. . En ofensiva, República Dominicana ha sido la fuerza más devastadora del Clásico: .312 de average colectivo, 1.090 de OPS, 51 carreras y 14 jonrones en cinco partidos. Tatis Jr. lidera con .438, 11 impulsadas y OPS de 1.404. Guerrero Jr. batea .500 con dos jonrones. Soto, Cruz, Caminero y Wells conectaron al menos dos cuadrangulares cada uno. Estados Unidos batea .283 con OPS de .883 y siete jonrones. Turang (.467), Crow-Armstrong (.357) y Schwarber (.350) han sido sus mejores bates, pero el lineup no ha producido al nivel esperado contra pitcheo de calidad.

En pitcheo, Estados Unidos tiene la ventaja individual más grande del torneo MLB y WBC

En bullpen, EE.UU. tiene ventaja clara. Miller, Bednar y Whitlock no han permitido carreras y acumulan 17 ponches con un boleto en ocho innings combinados. DeRosa planea usar tres cerradoras de MLB en las últimas tres entradas. El bullpen dominicano ha sido efectivo (1.98 ERA colectiva), pero sin la misma profundidad de élite en innings tardíos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.