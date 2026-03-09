República Dominicana vs. Israel, hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.

El tercer encuentro de República Dominicana de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol (WBC, por sus siglas en inglés) será ante Israel, en otro turno diurno en Miami. El juego está pautado para el lunes 9 de marzo a las 12.00 p.m. (hora del Este), en el LoanDepot Park.

Cuándo se juega y por dónde ver el partido de República Dominicana en el WBC

La guía de MLB indica que el partido irá en vivo por FS1, en paralelo con el Colombia vs. Panamá (FS2) y antes de una noche marcada por el Cuba vs. Puerto Rico (FS1), Venezuela vs. Nicaragua (FS2) y México vs. Estados Unidos (FOX).​

En el entorno digital, MLB mantendrá la cobertura habitual con pizarra en vivo, estadísticas avanzadas y notas de análisis centradas en el rendimiento de la poderosa alineación dominicana .

mantendrá la cobertura habitual con pizarra en vivo, estadísticas avanzadas y notas de análisis centradas en el . FS1 será la pantalla principal para Estados Unidos , con posibilidad de audio en español mediante FOX Deportes en los mercados donde la señal esté incorporada.

, con posibilidad de en los mercados donde la señal esté incorporada. La app de FOX Sports replicará la transmisión por streaming, mientras que Tubi ofrecerá contenido complementario una vez finalizada la jornada.

Clásico Mundial de Béisbol 2026

Un partido engañoso en el camino al clásico caribeño

Israel ha construido en las últimas ediciones un perfil competitivo, capaz de incomodar a selecciones de mayor tradición. Para un equipo con la carga de talento y expectativas que arrastra República Dominicana, el riesgo pasa por mirar demasiado pronto al duelo de cierre ante Venezuela.​

El conjunto que dirige Albert Pujols llega a este compromiso con un 2-0 y el choque puede servir para asegurar matemáticamente la clasificación y ajustar detalles de funcionamiento antes del clásico caribeño de la fase de grupos vs. Venezuela.​

Calendario de República Dominicana en el WBC

6 de marzo, 7.00 p.m.: Nicaragua vs. República Dominicana, FS2.​

8 de marzo, 12.00 p.m.: Países Bajos vs. República Dominicana, FOX.​

9 de marzo, 12.00 p.m.: República Dominicana vs. Israel, FS1.​

11 de marzo, 8.00 p.m.: República Dominicana vs. Venezuela, FS1.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.