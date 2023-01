Salió de EE.UU. con un permiso especial y al volver vivió una tensa situación en migraciones: “Al cuartito”

escuchar

Manu es una colombiana que se mudó a Estados Unidos para hacer un intercambio estudiantil. En el camino, se enamoró de un estadounidense, se casó con él y ahora está en el proceso de obtener su green card. A la espera del documento, tuvo que permanecer en territorio estadounidense sin la posibilidad de visitar a su familia. No obstante, las autoridades le dieron un permiso de viaje con el que decidió tomar un vuelo hasta Colombia. Lo que no sabía era que, al intentar ingresar nuevamente al país norteamericano, la enviarían directo al “cuartito”, la sala de migraciones donde hacen los interrogatorios.

La anécdota de la latina se dio en la víspera de Navidad, cuando quiso ir a pasar las fiestas con sus seres queridos. Estaba indecisa sobre si salir de EE.UU. sin que le hubieran dado la tarjeta verde, pero finalmente tomó una decisión. “Mucha gente me decía que no era bueno viajar con el permiso de viaje, pero otros me decían que sí porque para eso me lo dieron”, contó en un video de TikTok (@conmanuenlasala).

Una colombiana contó cómo fue su experiencia en el "cuartito" de migración

Manu pasó unas vacaciones en su ciudad natal, pero desde antes de viajar a Colombia preparó la documentación necesaria para el momento en que tuviera que regresar a EE.UU. y pasar los filtros de migraciones: “Yo venía preparada con todo. Yo me fui con todos los papeles de cómo inicialmente ingresé a este país, todos los papeles de mi intercambio, también todo lo de mi matrimonio, todas las cartas de parte de inmigración... todo lo tenía yo porque es mejor prevenir que lamentar”, manifestó.

Sin embargo, lo que la joven no consideró en su plan fue que los policías migratorios le harían una revisión exhaustiva: “Ya sabía que me iban a preguntar cosas, iba preparada, pero no a que me dejaran dos horas en esa salita donde te hacen interrogación y te revisan todo... Literalmente te hacen sentir como un criminal, como si hubieras hecho algo malo”, enfatizó.

La enviaron al “cuartito” de migraciones de EE.UU. en vano

Según su relato, el proceso fue extenso: “Me llevaron a un cuarto donde estaban otros agentes, les di mi pasaporte y mi carta de autorización. En el permiso, dice que estás en un cambio de estatus y tu número de caso. Ellos al ingresar ese número de caso al sistema se dan cuenta de todo lo de uno”, dijo.

En ese momento, las evidencias no dejaron satisfechos a los agentes, ya que siguieron con su búsqueda: “El señor se tomó su tiempo mirando en el sistema... Después me llevaron al famoso cuartito. Literalmente es un cuarto chiquito, con una mesita, dos sillas... en una se sienta la persona y comienza a interrogarte. Me preguntó de todo. Me revisó las maletas, los bolsillos, mi bolsa de mano, las fotos de mi boda, cómo me conocí con mi esposo y por qué mi familia no vino a la boda”, sentenció la colombiana.

Los aeropuertos de Estados Unidos tienen fuertes controles migratorios CHUTTERSNAP / Unsplash

Finalmente, la dejaron ir a su casa porque se verificó su estatus migratorio. Además, la mujer no tenía ningún objeto que la acusara de algún delito o de querer entrar ilegalmente a EE.UU.: “Después de una hora y media, me revisaron todas las maletas... Toda la gente se te queda mirando porque te sacan todo. Hizo todo ese show para dejarme ir, porque claro que yo no tenía nada”, mencionó.

Tras su experiencia, Manu recomendó siempre utilizar los permisos de viaje que las autoridades de migraciones brinden: “Si tienes la oportunidad de visitar a tu familia, no hay por qué no hacerlo”. Con esto, quiso dejar en claro que, a pesar de haber estado en el “cuartito”, logró volver a Estados Unidos y reencontrarse con su esposo.

LA NACION