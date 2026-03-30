Se aproximan fuertes tormentas para esta semana y los primeros días de abril en EE.UU.

El inicio de la semana estará marcado por un escenario meteorológico dinámico e intenso en amplias regiones de Estados Unidos, con tormentas fuertes, lluvias abundantes y contrastes térmicos que anticiparán un patrón primaveral activo.

Tormentas fuertes y riesgo de granizo en el Medio Oeste

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente frío incrementará la probabilidad de tormentas eléctricas fuertes a severas desde el Medio Oeste hacia los Grandes Lagos y el interior del noreste.

La zona de peligro se ampliará mañana hacia el estado de Nueva York, lo que pondrá en alerta a ciudades como Cleveland y Buffalo ante la posibilidad de vientos intensos y tornados aislados NWS

Durante la tarde y noche de este lunes, se espera que las tormentas comiencen a desarrollarse a lo largo de un límite estacionario que se extiende por estados como Iowa, Wisconsin y Michigan.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advierte que existe un “riesgo leve” de fenómenos severos en el valle superior del río Mississippi. En particular, se prevé la formación de superceldas elevadas capaces de producir granizo de gran tamaño, con piedras que podrían superar las dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro.

Este escenario estará favorecido por una atmósfera inestable, con valores elevados de energía disponible para tormentas y condiciones de viento que facilitarán la organización de los sistemas convectivos.

Además, hacia el este, en regiones como el bajo Michigan, las tormentas también podrían desarrollarse hacia el final del día, aunque con menor intensidad. Allí, el granizo será más aislado y de características marginales.

Expansión del mal tiempo hacia los Grandes Lagos y el noreste

De acuerdo con el NWS, el martes el área afectada por tormentas severas se ampliará significativamente, para abarcar desde Illinois hasta el norte del estado de Nueva York. Ciudades como Chicago, Fort Wayne, Cleveland y Buffalo estarán bajo amenaza de granizo grande, vientos intensos y la posibilidad de algunos tornados aislados.

En este contexto, Fox Weather señala que más de 25 millones de personas estarán en riesgo de tormentas severas durante el lunes, en una situación que continuará con una evolución hacia los Grandes Lagos el martes. Las tormentas comenzarán a intensificarse hacia la tarde-noche, especialmente después de las 18 o 19 hs (hora local), para avanzar posteriormente hacia el este.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) emitió una alerta por la formación de supercélulas elevadas en Iowa, Wisconsin y Michigan, con potencial de producir granizo de más de dos pulgadas (5 cm) de diámetro SPC

Lluvias intensas e inundaciones repentinas

El NWS también advierte sobre la posibilidad de inundaciones repentinas a partir del martes. La combinación de altos niveles de humedad en la atmósfera y tormentas que se desplazarán repetidamente sobre las mismas áreas generará acumulaciones de lluvia significativas.

El pronóstico indica valores generalizados de entre dos y tres pulgadas (cinco a 7,6 centímetros), aunque en algunos puntos podrían registrarse cantidades superiores. Este escenario será especialmente preocupante desde Chicago hasta Nueva Inglaterra.

Por su parte, Fox Weather agrega que en zonas cercanas a los Grandes Lagos orientales, como Buffalo y Watertown, las lluvias podrían oscilar entre una y dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros), lo que acelerará el derretimiento de la nieve acumulada y aumentará el riesgo de inundaciones.

Condiciones propicias para incendios en el oeste

Mientras tanto, el oeste presentará condiciones cálidas y secas que elevarán el riesgo de incendios forestales. El Servicio Meteorológico Nacional indica que en las Llanuras y el oeste intermontañoso se registrarán niveles bajos de humedad relativa y vientos intensos.

En estas regiones, se esperan ráfagas superiores a 15 millas por hora (24 km/h), lo que generará un riesgo elevado de incendios.

En el caso de Wyoming, la situación será aún más crítica, con ráfagas que podrían superar las 25 millas por hora (40 km/h), combinadas con aire seco. Esto aumentará significativamente la peligrosidad.

Las Llanuras y el oeste intermontañoso enfrentan niveles críticos de humedad relativa baja y ráfagas de viento superiores a 25 mph (40 km/h), condiciones propicias para la propagación de incendios forestales NWS

Nevadas en zonas montañosas y clima invernal en el norte

El avance de un sistema frontal en el noroeste del Pacífico también llevará nevadas en áreas montañosas. Según el NWS, las montañas Absaroka, en Idaho, podrían recibir hasta seis pulgadas (15 centímetros) adicionales de nieve durante este lunes.

Para el martes, otro impulso de energía ingresará al oeste, lo que generará nevadas desde la Sierra Nevada hasta las Montañas Rocosas. En zonas elevadas por encima de los 8000 pies (2438 metros), las acumulaciones podrían alcanzar entre ocho y 12 pulgadas (20 a 30 centímetros).

En el noreste, particularmente en el norte de Nueva Inglaterra, también se espera la aparición de precipitaciones invernales. Existe una probabilidad de entre el 10% y el 30% de que algunas áreas de Maine registren más de 0,25 pulgadas (0,6 centímetros) de hielo debido a lluvias engelantes, lo que podría provocar condiciones peligrosas para la circulación durante este lunes.