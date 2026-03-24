Tormentas fuertes y granizo: el nuevo frente frío que afectará EE.UU. en las próximas 48 horas

El clima en Estados Unidos para este martes estará marcado por una ola de calor histórica que seguirá intensificándose en el oeste y el centro del país norteamericano, además de las condiciones más inestables que dirán presente en el sureste. Mientras tanto, los pronósticos anticipan cambios importantes hacia el final de la semana, con el avance de un frente frío que modificará de manera drástica el escenario meteorológico en amplias regiones.

Ola de calor histórica en el oeste y el centro de Estados Unidos

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las temperaturas continuarán en ascenso durante este martes a lo largo del oeste intermontañoso y el centro del país norteamericano, en el marco de una nueva ola de calor que tendrá características excepcionales para esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anticipa que la masa de aire cálido se desplazará progresivamente durante este martes y miércoles, hasta alcanzar el valle del Mississippi hacia el jueves con condiciones puramente estivales Godofredo A. Vásquez - AP

El organismo anticipa que el aumento térmico será progresivo: primero afectará a las Altas Llanuras durante la jornada de hoy, luego alcanzará el valle del Mississippi hacia el jueves.

El informe destaca que el punto máximo de este evento cálido se registrará el miércoles, cuando las temperaturas se ubicarán entre 25 y 35°F (14ºC y 19ºC) por encima de los valores normales. En ese contexto, se espera que numerosos récords diarios e incluso mensuales sean igualados o superados en distintas ciudades.

Temperaturas extremas y récords en múltiples estados

De acuerdo con AccuWeather, la ola de calor no solo persistirá, sino que además acumulará varios días consecutivos de temperaturas inusualmente altas, especialmente en el suroeste. El meteorólogo Dan DePodwin explicó que este episodio ya lleva entre cinco y siete días y podría extenderse al menos hasta el viernes.

En ciudades como Phoenix, existe la posibilidad de alcanzar o superar registros cercanos a los 100°F (38°C) durante varios días consecutivos, algo inédito para marzo. Incluso, si se mantienen estos niveles, podría tratarse de una racha de hasta diez días con temperaturas de tres dígitos, un fenómeno extremadamente inusual para comienzos de la primavera.

El mismo reporte indica que numerosas localidades desde California hasta Texas establecieron nuevos récords diarios, mientras que algunas superaron marcas históricas por amplio margen. Este patrón afectó a ciudades como San Francisco, Las Vegas y Albuquerque, entre muchas otras.

Expansión del calor hacia el este de EE.UU.

El NWS advierte que la masa de aire cálido continuará desplazándose hacia el este en los próximos días. Para el jueves, el calor se instalará con fuerza en el valle del Mississippi, lo que generará condiciones más propias del verano que de finales de marzo.

Este avance del aire cálido estará vinculado a un sistema atmosférico más amplio que incluye una cresta en niveles medios de la atmósfera sobre el oeste del país norteamericano, lo que favorecerá la persistencia de temperaturas elevadas y cielos mayormente despejados en esa región.

Un frente frío estacionario sobre Florida, en combinación con la brisa marina, provocará tormentas aisladas este martes en el centro y norte del estado, aunque con un bajo potencial de severidad SPC

Tormentas aisladas en Florida durante este martes

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) señala que, para este martes, no se esperan tormentas severas en el territorio continental de Estados Unidos. Sin embargo, sí habrá condiciones para el desarrollo de tormentas aisladas en el centro y norte de Florida.

El organismo explica que un frente frío estacionado sobre el sureste se desplazará lentamente hacia el sur y quedará ubicado sobre Florida durante el día.

En combinación con la brisa marina y una atmósfera moderadamente inestable, esto favorecerá la formación de tormentas dispersas durante la tarde y la noche. Aun así, el potencial de fenómenos severos será bajo debido a la escasa intensidad de los vientos en altura.

Cambio de patrón: llegada de un frente frío

El NWS anticipa que un sistema de baja presión proveniente del Pacífico ingresará por el noroeste durante este martes y comenzará a desplazarse hacia el interior. Este será clave para el cambio de patrón que se producirá hacia mediados y finales de la semana.

A medida que avance, impulsará un frente frío que descenderá hacia el sur y pasará por el centro y el este de Estados Unidos. Este llevará consigo precipitaciones, lo que incluirá la posibilidad de nieve o mezclas invernales en las regiones del norte, así como lluvias más intensas en otras zonas.

Detrás del frente, el aire frío provocará un descenso significativo de las temperaturas, que podrían ubicarse entre 10 y 15°F por debajo de lo habitual para esta época.

Un sistema de baja presión comenzará a entrar por el noroeste este martes NWS

Riesgo de tormentas severas hacia el jueves

Según Fox Weather, el escenario cambiará de manera más marcada a partir del jueves, cuando se desarrollará una nueva ronda de tormentas fuertes en el este. Más de 20 millones de personas estarán bajo riesgo de fenómenos severos, especialmente en el valle de Ohio y el Medio Oeste.

El informe indica que se emitió un nivel dos de cinco en la escala de riesgo para estas regiones, mientras que áreas circundantes estarán bajo un nivel uno. Las principales amenazas serán ráfagas de viento dañinas, caída de granizo y lluvias intensas.

Las tormentas comenzarán a desarrollarse el jueves por la noche, impulsadas por el choque entre aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y aire más frío y seco desde el norte. Este contraste generará condiciones favorables para sistemas tormentosos de amplia cobertura.