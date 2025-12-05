Esta popular tienda anuncia el cierre de sucursales en EE.UU. y despedirá a casi 1000 trabajadores

Una popular cadena de Estados Unidos anunció el cierre de 20 tiendas ubicadas en el territorio norteamericano y Canadá, que se iniciarán a partir de enero de 2026. Como consecuencia, se producirá el despido de más de 900 trabajadores de la firma, que comenzarán a desarrollarse en diciembre de 2025.

Qué tienda popular de EE.UU. cerrará 20 tiendas y despedirá a 900 trabajadores

Se trata de Yankee Candle, la marca de Newell Brands, con dos decenas de tiendas que dirán adiós en enero de 2026, en medio de un plan global de la compañía. La firma indicó que los empleados cuyos contratos serán rescindidos conforman el 10% del personal administrativo y profesional.

La marca se especializa en el diseño de velas y otros elementos aromáticos personalizados Sitio web: yankeecandle.com

En un comunicado oficial difundido el lunes 1º de diciembre, Newell Brands indicó que los más de 900 despidos derivarían en un “impacto limitado” en las operaciones de fabricación o la cadena de suministro. Se espera que las notificaciones comiencen este mes.

Yankee Candle se fundó en 1969 en Atlanta, Georgia, y cuenta con más de 475 tiendas minoristas y otras 19.000 de venta mayorista en Estados Unidos. Su enfoque comercial se centra en las velas aromáticas, con una gran variedad de fragancias y productos para el hogar.

El plan de productividad, según detalló la compañía, tiene la intención de "fortalecer la competitividad, ofrecer mayor valor a los consumidores e impulsar la creación de valor a largo plazo".

Asimismo, los directivos contemplan incrementar la confianza en las estrategias y la construcción de una organización “más ágil y de alto rendimiento”.

(Imagen ilustrativa) Casi 1000 empleados de las tiendas de Yankee Candle serán despedidos entre diciembre de 2025 y enero de 2026 Freepik

El motivo principal del cierre de sucursales de Yankee Candle y el despido de trabajadores

Más de 900 empleados serán despedidos de la tienda, en el marco de la medida anunciada esta semana. Según la compañía, las sucursales que cerrarán próximamente representan alrededor del 1% de las ventas de la marca.

Los objetivos principales del cierre de 20 tiendas y la rescisión del contrato de casi 1000 trabajadores, según indicó Newell Brands, son:

Centrar los esfuerzos en el uso de la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial.

Con esas herramientas, simplificar las operaciones diarias y acelerar la toma de decisiones.

y acelerar la toma de decisiones. Mantener la inversión en innovación, desarrollo y crecimiento de la marca.

La empresa alegó un plan de productividad global como motivo del cierre y los despidos Sitio web: yankeecandle.com

El presidente de Newell Brands, Chris Peterson, puntualizó: “Hemos logrado un progreso significativo en la ejecución de nuestra estrategia y el fortalecimiento, pero hay más trabajo por hacer”.

"Este plan de productividad consiste en dar el siguiente paso, con disciplina, para mejorar la eficiencia, afinar nuestro enfoque estratégico y ofrecer un rendimiento más sólido y consistente“, añadió.

La estrategia de reestructuración de la empresa se lanzó en 2023 y pretende reducir los costos generales y destinar los recursos a las actividades que aporten mayor valor.

Qué pasará con los trabajadores despedidos de Yankee Candle en Estados Unidos

Newell Brands anticipó que espera registrar cargos de reestructuración y relacionados antes de impuestos de entre 75 millones y 90 millones de dólares, que destinará a indemnizaciones y costos relacionados principalmente, estimados para fin del año 2026.

Posteriormente, la marca indicó que el plan de productividad generaría ahorros de costos de entre US$110 millones y US$130 millones al año.