Cuánto cobran los jubilados en Estados Unidos desde el 1º de enero 2026: ¿habrá aumento?

Los jubilados, cubiertos por la seguridad social de Estados Unidos, esperan cada año por un aumento en sus beneficios. Para 2026, esto es lo que cobrarán los pensionados y otras personas con protecciones, gracias al ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés).

Seguro Social: Cuánto cobran los jubilados a partir de enero de 2026

Las prestaciones del Seguro Social y los pagos del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) aumentarán un 2,8% en 2026, según informó la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Los beneficiarios del Seguro Social verán un incremento en sus pagos por el COLA de 2,8% para 2026 Freepik

Por ley, las prestaciones federales aumentan cuando sube el costo de vida , según el Índice de Precios al Consumidor.

, según el Índice de Precios al Consumidor. En promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán alrededor de 56 dólares por mes, informó la dependencia.

Para aclarar cuánto cobrarán los beneficiarios, la SSA hizo una estimación del promedio de pago mensual, después del aumento del 2,8% por el COLA, que quedarían de esta forma:

Todos los trabajadores jubilados : US$2071

: US$2071 Pareja de ancianos , ambos recibiendo prestaciones: US$3208

, ambos recibiendo prestaciones: US$3208 Madre viuda y dos hijos: US$3898

y dos hijos: US$3898 Viuda (o) anciana sola: US$1919

(o) anciana sola: US$1919 Trabajador discapacitado , cónyuge y uno o más hijos: US$2937

, cónyuge y uno o más hijos: US$2937 Todos los trabajadores discapacitados: US$1630

Mientras que los montos máximos de los pagos del SSI también subirán por el costo de vida, para llegar a:

US$994 para una persona elegible.

US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.

US$498 para una persona esencial.

El ajuste por COLA impacta en los beneficios mensuales del Seguro Social a partir de enero Freepik

Cuándo entra en vigor el aumento por el COLA

El aumento para los pensionados con Seguro Social se podrá ver desde enero de 2026. Mientras que los beneficios con el incremento del SSI comenzarán con el pago del 31 de diciembre de 2025, esto debido a que el día que corresponde cae en feriado.

Desde los primeros días de diciembre de 2025, la SSA comenzó con las notificaciones a los beneficiarios sobre el nuevo monto por correo postal. Para conocer los detalles, se envió un aviso de una sola página, que utiliza un lenguaje claro y proporciona las fechas exactas, los montos en dólares y cualquier deducción.

Las personas que tienen un usuario en my Social Security pueden consultar sus avisos de ajuste por costo de vida en línea.

Esta es una forma segura, sencilla y más rápida que recibir una carta por correo. Los titulares de cuentas pueden configurar alertas por mensaje de texto o correo electrónico.

Otros ajustes del Seguro Social que entran en vigor en enero

La agencia notificó que otros ajustes entran en vigor en enero de cada año, como los que se basan en el aumento del salario promedio.

Con base en dicho incremento, el monto máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social (máximo imponible) aumentará de US$176.100 a US$184.500.

El día en que se reciben los beneficios de jubilación del Seguro Social cada mes se basa en la fecha de nacimiento 123RF

Además, el límite de ingresos para los trabajadores menores de la edad de jubilación plena aumentará a US$24.480. Se deduce US$1 de los beneficios por cada US$2 que se ganen por encima de esa cantidad.

El límite de ingresos para quienes alcancen la edad plena de jubilación en 2026 aumentará a US$65.160. En este caso, se deduce US$1 de los beneficios por cada US$3 ganados por encima de esa cantidad, hasta el mes en que el trabajador cumpla la edad plena de jubilación.

No existe límite en las ganancias para los trabajadores que tienen la edad de jubilación completa o más durante todo el año.