Seguro Social COLA 2026: revelan cuándo sería el anuncio con la actualización

A finales de octubre, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) especificará de cuánto será el aumento de cheques de beneficio para el 2026. El anuncio estaba estipulado para este miércoles 15 de octubre, pero fue retrasado debido al cierre del gobierno de Estados Unidos.

La fecha exacta del anuncio sobre el aumento de los cheques

La revelación que atañe a millones de beneficiarios a lo largo del territorio estadounidense tendrá lugar luego de que se publique oficialmente la información correspondiente al índice de precios al consumidor de septiembre, pospuesta hasta el 24 de octubre.

El incremento del COLA según los economistas sería superior al del año anterior SSA

En diálogo con CNBC, un portavoz de la SSA detalló que la administración utilizará el comunicado para “generar y anunciar el ajuste del costo de vida (COLA) de 2026 también el 24 de octubre”.

El COLA se determina con base en los datos de inflación del tercer trimestre, que abarca el período de julio a septiembre. Como los datos económicos aún están en suspenso por los problemas que atravesó el gobierno, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) retrasó la publicación.

No obstante, los expertos en materia económica citados por el medio citado estiman que el aumento de las prestaciones se ubicará entre el 2,7 por ciento y el 2,8 por ciento. Las proyecciones se basan en los datos de inflación más recientes revelados por el gobierno, pero podrían cambiar considerando la información referente a septiembre.

El aumento del COLA 2026 en relación con el año pasado

En caso de que se cumpla el análisis de los economistas, el incremento sería superior al ajuste del costo de vida del 2025, que fue de 2,5 por ciento. Asimismo, estaría situado también por encima del promedio de los últimos 20 años (2,6 por ciento).

Los jubilados pasarían a recibir US$2.062 si se cumplen las proyecciones de los economistas Freepik

En números concretos, un aumento definitivo del 2,8 por ciento elevaría el pago mensual promedio de los jubilados en 54 dólares, por lo que pasarían de cobrar US$2008 a US$2062.

La inflación en EE.UU.: los números que complican a los beneficiarios del Seguro Social

Al margen de las estimaciones preliminares sobre el aumento del COLA, si la inflación continúa su acelerado ritmo y el ajuste de Seguridad Social de 2026 no se condice, algunos jubilados podrían enfrentar serias dificultades económicas. Mientras los economistas proyectan un incremento del 2,7 por ciento para el beneficio de la SSA, la Reserva Federal pronostica que el Índice del Gasto de Consumo Personal (GCP) experimentará un aumento del 3,1 por ciento este año.

El aumento será sustancialmente menor a los que tuvieron lugar en los dos años posteriores a la pandemia

En lo que respecta a las principales causas de la inflación, expertos citados por The New York Times argumentaron que se debe principalmente a la política arancelaria del presidente Donald Trump. Aunque algunas empresas tomaron precauciones, como el almacenamiento de productos importados, para evitar cambios desmesurados en los precios de los artículos, otras compañías trasladaron costos a los clientes.

En medio de un panorama económico que se presenta complejo, la SSA despejará las dudas existentes con su próximo anuncio el 24 de octubre. De acuerdo a las proyecciones, es probable que el ajuste por costo de vida sea drásticamente menor a los aumentos posteriores a la pandemia, cuando el COLA alcanzó cifras récord de 8,7 por ciento en 2023 y 5,9 por ciento en 2022.