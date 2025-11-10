Sorpresa en Ohio: un hombre acudió al Walmart montado en un toro y causó desconcierto entre los clientes

La policía de Ohio entró en alerta luego de recibir llamadas de personas asustadas desde el estacionamiento de Walmart en la ciudad de Alliance. Las autoridades pensaron que era broma cuando reportaron que un hombre estaba montado en un toro en la puerta del supermercado. Pero finalmente, tras arribar al sitio, los agentes confirmaron la denuncia y todo terminó de manera inesperada.

Hombre montado en un toro causó llamadas al 911 en el Walmart de Ohio

Según se puede apreciar en las imágenes compartidas por la Policía de Alliance, los agentes llegaron al sitio y encontraron a un hombre vestido de vaquero, con un sombrero típico, montado en un toro. La situación tuvo lugar el pasado 6 de noviembre, según las redes sociales del Departamento de Policía local, pero salió a la luz esta semana.

Hombre montado en un toro causa pánico en Walmart de Ohio

El oficial bajó se su vehículo, entre desconcertado y divertido, y le dijo al vaquero: “Tengo muchas preguntas”. Sin embargo, el hombre le explicó que el toro se llamaba Gus y que era famoso. Finalmente, todo concluyó de manera inesperada cuando el policía montó al animal y se tomó varias fotografías.

Se trató del oficial Ronald Hool, quien recibió la llamada de alerta sobre “actividad sospechosa” el pasado jueves 6 de noviembre.

Al principio, el agente se mostró incrédulo e indagó al ciudadano: “Déjame ver si entendí bien, ¿realmente está montado en un toro de verdad?”.

Al llegar al estacionamiento, Hool encontró al toro y al jinete, tal cual se lo había descrito el operador. El animal y el hombre de sombrero estaban tranquilos en el estacionamiento de una tienda de Tractor Supply Co, cerca de la cadena de minoristas.

El oficial del Departamento de Policía de Alliance se toma una foto arriba del toro que causó pánico en Walmart (Facebook/City of Alliance Police Department )

Sorprendido, el oficial incluso pidió acariciar al toro, lo montó y le solicitó al vaquero que le tomara algunas fotografías.

Según lo informado por el Departamento de Policía de Alliance, el animal estaba de paso en la ciudad, de camino a un rodeo que se llevaría a cabo en Columbiana, ubicada a unas 25 millas (40 kilómetros) de distancia.

Sorpresa en Ohio por un toro en el estacionamiento de Tractor Supply

En algunos estados de Estados Unidos, el ver a un vaquero montado en un toro es motivo de una llamada a la policía, mientras que en otros solo es posible que a las personas solo les llame la atención, según Cowboy State Daily.

Hombre montado en un toro despertó pánico en Ohio (Facebook/City of Alliance Police Department)

Aunque las autoridades de Ohio recibieron muchas llamadas luego de que los clientes del supermercado vieran a un hombre encima de un toro Brahma, los oficiales confirmaron que no se trataba de nada grave.

En entrevista, el sargento Christopher McCord describió que "el animal se portó muy bien" y que realmente no hacía falta la intervención de la policía, ya que el bovino no causó ninguna molestia.

Sin embargo, un operador llamó a un agente que patrullaba la zona, para reportar al vaquero. Al principio, el oficial pensó que se trataba de una broma, aunque después comprobó que era realidad, aunque Gus parecía bastante dócil y acostumbrado al trato con personas.

El dueño del toro, identificado como John Welsh, incluso dejaba que los clientes se acercaran al animal, tomaran fotografías y lo acariciaran. Como no se estaba infringió ninguna ley, no hubo acciones en su contra.

El toro llamado Gus se encontraba en el estacionamiento de un Walmart en Ohio (Instagram/@telemundochicago)

Pese a que en Alliance, Ohio, lo ocurrido con Gus causó gran revuelo entre los ciudadanos, en el Oeste de Estados Unidos no es algo que genere tanta conmoción, ya que muchos aún utilizan a equinos y bovinos para desplazarse, destacó Cowboys State Daily.

Incluso existen regiones en donde los caballos forman parte de la cultura, y no es raro que se les vea en estacionamientos de centros comerciales o en el autoservicio de restaurantes de comida rápida, ya que son bienvenidos junto con sus jinetes, esto suele ocurrir en el oeste de las Montañas Rocosas.