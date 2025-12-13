“Statue of Liberty”: la moneda poco conocida de 100 dólares que en realidad vale más de US$30.000

Una pieza de platino, conocida por su diseño como “Statue of Liberty”, emitida por la Casa de la Moneda de Estados Unidos en 2000, se convirtió en uno de los ejemplares más buscados del programa American Eagle. Su cotización responde a la baja disponibilidad, las características técnicas y las calificaciones obtenidas en certificadoras especializadas.

Por qué es valiosa la moneda Statue of Liberty del 2000

La Casa de la Moneda desarrolló, a lo largo de varias décadas, una producción amplia de series que incluye piezas destinadas al uso cotidiano y ejemplares especiales orientados a inversión y coleccionismo. Entre estas últimas se encuentran las emisiones de platino introducidas en 1997, concebidas para competir con la de otros países.

La pieza fue acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia en 2000 Heritage Auctions

Estas piezas, que se fabrican tanto en versión de prueba como sin circular, se presentan en cuatro denominaciones:

US$10

US$25

US$50

US$100

Dentro de este conjunto, uno de los ejemplares más observados por el mercado especializado es la moneda de US$100 correspondiente a 2000, reconocida dentro de la serie apodada “Statue of Liberty”. Aunque su valor nominal es reducido en comparación con su cotización real, la combinación de elementos técnicos y el estado de preservación generaron un interés sostenido en subastas y plataformas de comercio numismático.

En este contexto, la alta cotización que alcanza esta pieza responde, entre otros factores, a la cantidad reducida de unidades certificadas en los niveles superiores de calificación, lo que influye directamente en la demanda de quienes buscan completar series o incorporar variantes específicas de la producción de platino estadounidense.

El origen de las monedas de platino y el rol del programa American Eagle

El lanzamiento de las monedas de platino en 1997 amplió un programa iniciado en 1986 con las versiones de oro y plata. Estas primeras series, bajo el nombre American Eagle, incorporaron sus respectivos diseños representativos y se ofrecieron tanto a inversores como a coleccionistas. Con el tiempo, la iniciativa se expandió hasta sumar emisiones en paladio, y cada metal desarrolló características propias en anverso y reverso.

En el caso del oro, el diseño del anverso procede de la obra elaborada por Augustus Saint-Gaudens para la antigua moneda de US$20 de principios del siglo XX. La figura de la Libertad con antorcha y rama de olivo se mantuvo con mínimas variaciones.

Una de sus características principales es que contiene platino al 99,95% Heritage Auctions

Las unidades de plata retomaron el motivo de la “Libertad Caminante”, creado por Adolph A. Weinman para el medio dólar emitido desde 1916. La figura avanza de perfil envuelta en la bandera de EE.UU.

La incorporación del platino en 1997 supuso la primera emisión oficial de este metal por parte de la Casa de la Moneda. Este conjunto incluye piezas con el anverso diseñado por John M. Mercanti, que representa la parte superior de la Estatua de la Libertad.

Las unidades destinadas al público general pueden solicitarse en versión proof de forma directa a la institución emisora. Las piezas sin circular se distribuyen mediante representantes autorizados que luego las comercializan según el precio del platino en lingotes.

Cómo identificar una moneda Statue of Liberty del año 2000

Este ejemplar pertenece a una tirada de 10.003 unidades, según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés). Dentro de ese total, solo una cantidad limitada obtuvo las máximas calificaciones otorgadas por las principales certificadoras.

La existencia de apenas unos pocos ejemplares en estado MS70 constituye uno de los factores decisivos en su escalada de valor. La superficie sin señales de contacto, la nitidez del relieve y el brillo original del platino son elementos determinantes para que una pieza reciba esta calificación.

La información correspondiente a la pieza incluye los siguientes datos:

Año: 2000

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca)

Diseñadores: John M. Mercanti / Thomas D. Rogers

Diámetro: 32,70 milímetros

Peso: 31,12 gramos

Composición: 99,95% de platino

Anverso: aparece la parte superior de la Estatua de la Libertad, con la inscripción “LIBERTY” en el perímetro superior. En un sector del borde izquierdo se ubica la frase “E PLURIBUS UNUM”, mientras que el año “2000″ y el lema “IN GOD WE TRUST” figuran en el borde derecho.

Reverso: muestra un águila en vuelo con una rama de olivo. Las leyendas incluyen “UNITED STATES OF AMERICA”, el valor facial “$100”, la referencia al peso “1 OZ.” y el grado de pureza “.9995 PLATINUM”.

El ejemplar fue calificado como MS70, el estado de conservación más alto conocido Heritage Auctions

Cuánto vale una moneda platino del 2000 en el mercado numismático

Aunque su denominación oficial es de US$100, el precio real de estas monedas depende de su conservación y de la demanda existente. Un ejemplar calificado como MS70 puede alcanzar cifras significativamente superiores, sobre todo cuando se trata de una de las escasas unidades en ese rango.

Un caso registrado corresponde a una venta de Heritage Auctions, donde una pieza calificada como MS70 alcanzó los US$16.450. Sin embargo, la guía de precios de PCGS indica un rango más amplio, que puede ir desde aproximadamente US$2122 para calificaciones elevadas, hasta valores cercanos a los US$37.500 cuando se trata de piezas consideradas perfectas dentro de los parámetros de evaluación.