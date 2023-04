Su hija se mudó de México a Estados Unidos hace 28 años y recién ahora consiguió la visa para visitarla

escuchar

Una mujer que emigró desde México a Estados Unidos cuando todavía era menor de edad podrá ver a su madre otra vez, después de 28 años de que se separaron. Ahora, su madre tramitó la visa de turista para visitarla y por primera vez se la aprobaron, por lo cual ambas podrán reencontrarse, contaron emocionadas.

Blanca López relató a Univision cómo se instaló en Richmond, California, a los 16 años. Desde esa edad no ha visto a su madre, Irma López, quien vive en México. “La última vez que vi a mi mamá fue en diciembre de 1995, cuando ella me fue a dejar al aeropuerto. En ese momento, ella tenía alrededor de 32 años”, relató la hija.

Antes de esta oportunidad, la madre de la inmigrante ya había intentado conseguir la visa, sin éxito. En 2020, ambas recurrieron a una asociación de migrantes especializada en asistir a adultos mayores a reunificarse con sus familiares en EE.UU. El pasado 12 de abril, Irma López asistió, finalmente, al consulado de EE.UU. en la Ciudad de México para la entrevista, donde le aprobaron el documento.

La madre mexicana recibirá su visa en mayo, según su relato (la imagen es ilustrativa) CBP

Por su parte, la mujer aseguró que era una de las mejores noticias que le habían dado en la vida. Con emoción comunicó la buena nueva a su hija, quien esperaba impaciente en EE.UU. para saber cuál había sido la decisión de los agentes consulares. “Estaba muy nerviosa; tenía las manos heladísimas. Me concentré mucho, le pedí mucho a Dios que me la dieran. Inclusive pedí una bendición para toda la embajada y para todos los participantes”, agregó para el medio citado.

¿Cómo fue su entrevista para la visa de EE.UU.?

Respecto a las preguntas que el oficial consular le hizo, la mujer mexicana compartió que todas fueron muy sencillas y que la entrevista no se prolongó demasiado. “Cuando pasé a la ventanilla vi a una cónsul muy bondadosa. Yo estaba con mi nerviosismo”, expresó. De acuerdo con su relato, le preguntaron si alguna vez había viajado a EE.UU., si tenía nietos y dónde vivían sus familiares. “Yo sentí que el corazón se me iba a salir por la boca. Hasta que me dijo: ‘Su visa fue aprobada. Es todo y felicidades’”.

La mujer podrá vacacionar en EE.UU. por tiempo limitado Infodigna

Por su parte, Luis Aguilar, representante del club migrante que intervino en este caso (Raíces del Sur), explicó que así como López, hay otros adultos mayores que desean poder reencontrarse con sus seres queridos. El mismo día en que esta mujer tramitó su visa, otras 385 personas se presentaron a la sede consular. “La visa de turista les va a permitir finalmente realizar el sueño de volver a ver a sus hijos... Van a una reunificación familiar, van a ver a la hija, al hijo, al hermano, a la hermana, a quien quizás llevan 15, 20 o hasta 30 años sin ver”, cerró.

