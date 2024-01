escuchar

Una familia pasó las fiestas decembrinas de una manera agridulce debido a una confusión que hizo que un adolescente, de 16 años, terminara en un destino fuera de Estados Unidos cuando pretendía volar desde Tampa, Florida, para pasar la Navidad con su madre, en Ohio; sin embargo, abordó el avión equivocado y aterrizó en Puerto Rico. De acuerdo con su testimonio, ningún empleado de la empresa escaneó su boleto de abordaje, lo que pudo haber evitado la equivocación.

Frontier Airlines, la compañía que operó el vuelo de la polémica, asumió su error de operaciones y ofreció una disculpa a los padres del menor. “Abordó por error un vuelo diferente a San Juan, Puerto Rico”, expresó Jennifer de la Cruz, directora de Comunicaciones Corporativas de la compañía, en un comunicado replicado por CNN. La ejecutiva comentó que los vuelos hacia Ohio y Puerto Rico salieron de la misma puerta en el aeropuerto y que el que se dirigía al destino del Caribe despegó primero.

Logan Lose, de 16 años, debía viajar a Ohio, pero la aerolínea lo mandó a Puerto Rico @kris_lose / Instagram

Para el adolescente, de nombre Logan Lose, era su primer vuelo en solitario y aunque su padre, Ryan Lose, y su madrastra trataron de instruirlo para que realizara los pasos correctamente, todo salió mal. Según informes, la compañía aérea no cuenta con un programa de acompañamiento para menores.

En una entrevista con el canal de noticias, el padre de Logan contó que el chico llegó a la puerta de abordaje, en Tampa, justo cuando los pasajeros ya estaban ingresando al avión. “Le preguntó a la señora si el vuelo estaba abordando, y ella dijo, ‘sí’, y también revisaron su equipaje”, contó Lose, “pero nunca escanearon su boleto, simplemente lo miraron y le dijeron que todo era correcto, y luego abordó. “Si hubieran escaneado su ticket, habrían sabido que mi hijo estaba en el avión equivocado”, reiteró el hombre.

Un adolescente viajó a Puerto Rico, cuando en realidad debía volar a Ohio @kris_lose, @flyfrontier / Instagram

Un avión de la línea Frontier llevó a un adolescente a Puerto Rico en lugar de Ohio @flyfrontier / Instagram

Salió demasiado temprano

Ryan Lose dijo que se dieron cuenta de que todo iba mal cuando la madre de Logan les llamó alrededor de las 20.30 hs para informar que su hijo ya iba en camino, entonces, se dieron cuenta de que había subido al avión demasiado temprano.

“Mi hijo de nueve años buscó el estado del vuelo y se dio cuenta de que un vuelo a Puerto Rico acababa de despegar de la misma puerta desde la cual despegaba el vuelo de Logan a Ohio”, relató el padre de familia. Cuando intentaron llamar al celular del adolescente, estaba apagado, así que se comunicaron con la aerolínea para notificarles que llevaban a un menor con rumbo a un destino equivocado.

Logan Lose, de 16 años, terminó en un destino diferente a sus planes tras tomar un vuelo equivocado en Tampa @kris_lose / Instagram

La madrastra de Logan compartió su experiencia en Instagram. “Las vacaciones comenzaron difíciles, Logan fue enviado a Puerto Rico en lugar de Cleveland, Ohio. Sí, Frontier Airlines, la pifiaste. No me he sentido tranquila ni capaz de controlar mi ansiedad durante días”.

El padre del adolescente señalo que alrededor de las 22.15 hs, Frontier Airlines les confirmó que Logan sí estaba en el vuelo a Puerto Rico y que le notificaron al piloto y al resto del equipo para que lo vigilaran. La ejecutiva de la aerolínea aseguró que el menor “fue inmediatamente trasladado de regreso a Tampa en el mismo avión y acomodado en un vuelo a Cleveland al día siguiente”. El joven volvió a su lugar de salida alrededor de las 03.30 hs del día siguiente, se fue a Cleveland a las 07.45 hs “Toda esta terrible experiencia ha sido estresante para todos”, dijo el padre a CNN.