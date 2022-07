Su novio la dejó por su apariencia, ella le dio una lección de vida y hoy seduce en TikTok

Dicen que el aspecto físico no debe ser lo más importante en una relación, pero para el novio de Kim Decker lo era, ya que decidió terminar la relación porque no le gustaba su apariencia física. Él creía que merecía estar con una mujer “más linda” y la dejó, sin imaginar que, como una historia de comedia romántica, ella tomaría esos malos tratos como inspiración para convertirse en una supermodelo, que además se volvió famosa en TikTok por su increíble historia.

La joven se volvió viral en la red social porque compartió un video con su anécdota, en el que narra cómo fue que suque dio a los usuarios de esta red social ahora protagoniza los titulares de varios medios. De hecho, sus logros fueron tantos que ya logró modelar para Versace eña inspirada en la película de

Una joven compartió su historia de vida en TikTok

En el clip que causó conmoción en muchos, la joven relató la anécdota al mostrar una fotografía de su adolescencia y la acompañó con un texto en el que hablaba de cómo su antigua pareja la dejó por no ser “atractiva”: “Yo: ¿Entonces estás rompiendo conmigo porque no soy lo suficientemente atractiva?. Él: Sí, sé que puedo conseguir a alguien más bonita lo siento. Yo: Ok, vamos”, fue la descripción de la historia.

Al parecer Kim, de 21 años, es de Londres, Inglaterra, trabaja en sesiones fotográficas y la lección de amor propio que dio a los usuarios de esta red social ahora protagoniza los titulares de varios medios de comunicación. De hecho, sus logros fueron tantos que ya logró modelar para Versace en una campaña inspirada en la película El Cisne Negro.

La grabación fue publicada el pasado 18 de junio y hasta ahora acumula más de un millón de reproducciones. Además, miles de tiktokeros dieron su opinión al respecto y la felicitaron por no haber permanecido en pareja con una persona que no la valoraba.

Tiktok aclaró si se hizo cirugías

Entre los comentarios, hubo muchos que recalcaron lo mal que les pareció que el sujeto la haya juzgado por su apariencia física y le hicieron algunos cumplidos en los que mencionaron que ella ya era muy bonita incluso antes de convertirse en modelo.

“Se veía guapa ya antes… ósea tenía rasgos de que iba a ser muy atractiva”, “¡Brillar después de una relación es la mejor venganza! Eso chica”, “Eres bonita en ambas fotos, tienes grandes características. Está bien que algunos chicos no sean tan inteligentes”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Las cirugías de Kim Decker

Uno de los cuestionamientos que más se hicieron los tiktokeros fue si tenía alguna cirugía estética y ella respondió ante tanta insistencia: “Desde que mis DM en Instagram explotaron comentando “si me operé la nariz” aquí está el desarrollo natural de mi nariz. ¡El maquillaje y el contouring pueden hacer que cambie mucho!, así que sí, todo es natural y también mis labios para aquellos que preguntaron”, dijo.

Es así, que sus seguidores quedaron aún más maravillados con su belleza natural y con la experiencia que tiene con el maquillaje para hacer cambiar su apariencia.