Sueño americano cumplido: es venezolano y pasó de trabajar en McDonald’s a ayudar a los latinos en EE.UU.

Luis Morros, un joven venezolano de 23 años, pasó de trabajar en McDonald’s a convertirse en un ejemplo del sueño americano al ayudar a migrantes y latinos a conseguir becas en Estados Unidos. Llegó a EE.UU. a los 14 años, obtuvo más de 25 ayudas económicas y completó dos licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública.

De trabajar en McDonald’s a enseñar a migrantes a estudiar sin endeudarse

El joven señaló que, tras llegar a Estados Unidos, logró obtener becas y ayudas educativas por más de 250 mil dólares. En la actualidad, “no debe un centavo”.

Morros empezó su vida en Estados Unidos como empleado de McDonald's y ahora ayuda a miles de aspirantes que quieren estudiar en Estados Unidos (Instagram: @theluismorros)

“Para uno tener éxito en este país, no importa el estatus migratorio ni la edad, uno nunca es demasiado joven para hacer historia”, afirmó Morros en su cuenta de Instagram: “Si hay talento, si causas emociones, si te dedicas a servir, vas a triunfar en Estados Unidos”.

Anteriormente, trabajó como pasante legislativo en el Congreso de Estados Unidos, pero en la actualidad, se dedica a asesorar a migrantes a que puedan estudiar en el país sin endeudarse. “Ese es el verdadero sueño americano”, aseguró el venezolano. Además, ofrece conferencias en todos los estados para enseñar a los alumnos cómo conseguir ayudas y subvenciones educativas.

Los consejos de Morros para conseguir una beca educativa

Las recomendaciones para ganar una beca, según Morros, son:

Morros brinda una serie de recomendaciones para aplicar a becas (Instagram: @theluismorros)

No se puede usar el mismo ensayo para todas las becas: “Tienen que estar diseñados dependiendo de lo que te pregunten, quieren saber de ti, de por qué eres el mejor candidato. Si has investigado quién es la organización detrás, qué buscan ellos, qué hacen ellos y si eso se alinea con tus intereses y con lo que ellos promueven”, detalló el experto.

“Tienen que estar diseñados dependiendo de lo que te pregunten, quieren saber de ti, de por qué eres el mejor candidato. Si has investigado quién es la organización detrás, qué buscan ellos, qué hacen ellos y si eso se alinea con tus intereses y con lo que ellos promueven”, detalló el experto. “Aplicar” sin escribir una presentación: “No entres a páginas que te dicen que te vas a ganar US$5000 o US$10.000 por escribir tu nombre, tu correo, tu teléfono. Eso no es cierto”, indicó. Morros explicó que eso es una lotería de becas y que, para aplicar para recibir una ayuda económica, se debe enviar un documento en el que el aspirante explique por qué es el candidato ideal.

“No entres a páginas que te dicen que te vas a ganar US$5000 o US$10.000 por escribir tu nombre, tu correo, tu teléfono. Eso no es cierto”, indicó. Morros explicó que eso es una lotería de becas y que, para aplicar para recibir una ayuda económica, se debe enviar un documento en el que el aspirante explique por qué es el candidato ideal. Tomar iniciativa: “Si has leído todos los requisitos y eres elegible a todo, pero lo único que te frena es que dice residente legal o residir en el país, no cierres la página y te vayas”, detalló el profesional. El joven recomendó enviar un correo o contactarse a un número de contacto si se puede aplicar de todas formas y detallar el estatus migratorio. “Muchas veces dejan aplicar si se reside indefinidamente en Estados Unidos y se tiene un permiso de trabajo”, agregó.

Morros detalló que se puede aplicar a becas sin importar el estatus migratorio

Morros aclaró que uno de los mayores mitos sobre las becas estudiantiles es que no se pueden obtener por el estatus migratorio, por no calificar para la carrera que se va a estudiar, o porque la única ayuda disponible es del gobierno. Señaló que, en realidad, existen muchas ayudas financieras privadas ofrecidas por empresas.

Luis Morros se dedica a guiar a migrantes para que puedan estudiar en Estados Unidos sin generar deudas Instagram: theluismorros

También explicó que es posible conseguir becas sin residencia o ciudadanía, incluidas aquellas personas con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), asilo pendiente, parole o indocumentadas. Destacó que lo esencial es que los interesados tengan talento y cumplan los requisitos. “Lo importante es prepararse previamente sobre cómo funciona el sistema educativo porque tener buenas calificaciones no es garantía de que se va a conseguir una ayuda económica", añadió.