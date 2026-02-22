Sueño americano en camino: es venezolano y con solo 11 años ya aseguró un contrato millonario para vivir en EE.UU.

Un niño venezolano de apenas 11 años dio un paso hacia lo que muchos llaman el sueño americano, después de que trascendiera que alcanzó un preacuerdo millonario con una organización de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), una historia que ha generado enorme atención y debate en el mundo del béisbol.

Niño venezolano alcanza acuerdo millonario con la MLB

Según reportes recientes de Swing Completo, el joven pelotero David Basabe, de Venezuela, se convirtió en el jugador más joven en la historia en lograr un preacuerdo valuado en 1,8 millones de dólares con la franquicia Philadelphia Phillies.

El niño venezolano tiene un preacuerdo con Filadelfia en la MLB (Charros Jalisco)

Este acuerdo, que lo ubica como parte de la clase internacional de 2031, es inusual porque la MLB no permite firmas oficiales hasta que los jugadores cumplen 16 años; por lo tanto, se trata de un compromiso verbal que apunta a reservarle una parte del bono internacional para cuando sea elegible a firmar formalmente.

Expertos señalan que Basabe destaca por sus habilidades ofensivas —como coordinación y velocidad de manos—, lo que lo coloca como uno de los prospectos más prometedores de su generación, aunque proyectar a un atleta tan joven siempre conlleva incertidumbre.

“Es el campocorto con las mejores herramientas ofensivas de la clase 2031. Su combinación de coordinación, velocidad de manos y proyección física lo coloca en una categoría distinta dentro de su generación”, aseguró a través de redes sociales Wilber Sánchez, lanzador que actualmente juega para los Medias Blancas de Chicago.

Otros jóvenes talentos que llegaron a acuerdos en 2026

Además de Basabe, durante la temporada de reclutamiento internacional de 2026, los Phillies aseguraron un bono de 4 millones de dólares a Francisco Rentería, uno de los prospectos mejor valorados en el mercado.

Jassel Bermúdez, el mejor prospecto mexicano de la clase 2026 (X @wilberdata)

También ha generado atención el caso de Gean Acevedo, un jardinero con potencial destacado que había quedado ligado en un preacuerdo con los New York Yankees, pero que actualmente está de vuelta en el mercado, al igual que Jassel Bermúdez, considerado uno de los mejores lanzadores mexicanos de la clase internacional de 2026 según informes de scouting.

Estos movimientos reflejan la intensa competencia entre organizaciones por asegurar talento latinoamericano desde edades cada vez más tempranas, una práctica que ha sido objeto de debate por la presión que implica para niños y familias que ven en el béisbol una oportunidad de transformación económica.

Venezuela se prepara para el Clásico Mundial 2026

Mientras se sigue la evolución de estos jóvenes talentos, Venezuela también se alista para competir en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, programado para marzo de este año.

Venezuela y República Dominicana tienen el partido más caro del Clásico Mundial 2026 (X @FEDOMRD/MLB)

A pesar de algunos retos en documentación y permisos, la selección trabaja para reunir a su mejor elenco, con figuras como Salvador Pérez y Ronald Acuña Jr. confirmados, junto a otros jugadores de renombre que aseguran su participación con el permiso de sus equipos en las Grandes Ligas.

La expectativa es que Venezuela compita por el liderazgo del Grupo D en el torneo, enfrentando a selecciones como la de República Dominicana, en uno de los partidos más atractivos de la primera fase y que ha generado récords en la venta de boletos.