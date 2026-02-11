“Suspensión total” por 24 horas: el USPS confirma la fecha exacta de febrero en que cerrarán todas sus oficinas
Los usuarios deberán planificar la correspondencia con antelación, ya que el servicio suspenderá sus actividades
El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) confirmó que suspenderá por completo sus operaciones comerciales y la entrega de correspondencia durante 24 horas en febrero, debido a un feriado federal. Durante esa jornada, las oficinas de correos permanecerán cerradas y no se realizarán entregas regulares, por lo que las autoridades recomiendan planificar con anticipación envíos y trámites postales.
Qué día de febrero el USPS cerrará por 24 horas sus oficinas
Con motivo del Día de los Presidentes, el USPS cerrará todas sus oficinas el lunes 16 de febrero. Ese día no habrá atención al público ni reparto de correo. Los servicios se reanudarán el martes 17, en sus horarios habituales, informó la entidad en un comunicado oficial.
El Servicio Postal forma parte del aparato gubernamental, por lo que suspende sus actividades durante los feriados federales, al igual que otras agencias públicas.
No obstante, el USPS recordó que quienes necesiten realizar gestiones el Día de los Presidentes podrán utilizar su sitio web oficial o los quioscos de autoservicio, disponibles en vestíbulos seleccionados de todo el país.
Qué servicios ofrecen los quioscos de autoservicio del USPS
Los quioscos permiten realizar diversas operaciones, incluso cuando las oficinas están cerradas. Entre los servicios disponibles se incluyen:
- Impresión de franqueo para Priority Mail, Priority Mail Express y envíos internacionales.
- Compra de sellos postales.
- Pesaje y envío de paquetes.
- Consulta del seguimiento de envíos.
Además, como parte del proceso de modernización del USPS, algunos puntos de autoservicio incorporan:
- Estaciones de entrega rápida para clientes que imprimieron etiquetas en línea.
- Impresión de etiquetas de envío mediante códigos QR proporcionados por comercios.
- Casilleros inteligentes para dejar y recoger paquetes.
Estos quioscos funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, lo que permite mayor flexibilidad a los usuarios.
En qué otras fechas suele cerrar sus oficinas el USPS
Durante los feriados federales en Estados Unidos, el USPS suspende sus operaciones, al igual que otras dependencias gubernamentales, bancos y algunas empresas privadas, según el calendario oficial.
En el año, existen 12 días feriados no laborables para muchos trabajadores y en 2026 son los siguientes:
- 1° de enero, por la conmemoración de Año Nuevo
- 19 de enero, por la conmemoración del Día de Martin Luther King Jr.
- 16 de febrero, por la celebración de Presidents’ Day o Día de los Presidentes.
- 25 de mayo, se conmemora el Memorial Day o Día de los Caídos, que honra a los fallecidos en combate de las Fuerzas Armadas.
- 19 de junio, por Juneteenth, también llamado Día de la Liberación, que conmemora el fin de la esclavitud en EE.UU.
- 4 de julio, por el Día de la Independencia de Estados Unidos.
- 7 de septiembre, por el Día del Trabajo.
- 12 de octubre, por Columbus Day.
- 11 de noviembre, que conmemora el Día de los Veteranos.
- 26 de noviembre, se celebrará Thanksgiving o Día de Acción de Gracias.
- 25 de diciembre, porque se conmemora la Navidad.
Que compañías ofrecen servicios para enviar paquetes y cartas el Día de los Presidentes
A pesar del feriado federal del 16 de febrero, la logística privada garantiza la continuidad de los envíos. Mientras el USPS cierra sus puertas, compañías como FedEx, UPS y Amazon mantendrán su atención, destacó NJ.com.
- FedEx: sus divisiones de Oficina, Logística y Carga operarán habitualmente, mientras que FedEx Express tendrá horarios especiales.
- UPS: las tiendas físicas estarán abiertas y los servicios de despacho y entrega funcionarán con normalidad (a excepción de UPS Ground Saver, que podría tardar un día más).
- Amazon: el gigante del comercio electrónico no se detiene en febrero y sus repartos continúan de forma habitual, ya que solo cierran en días festivos mayores.
