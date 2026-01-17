USPS confirma cierre de 24 horas durante el mes de enero en EE.UU. en esta fecha de enero

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) confirmó la fecha y el motivo del primer cierre temporal que experimentarán sus oficinas este 2026 en el país norteamericano. La suspensión de actividades se registrará en enero, por lo que los usuarios deberán tomarlo en cuenta para evitar retrasos en el envío y recibimiento de paquetes.

El cierre de 24 horas del USPS durante enero de 2026

Las oficinas del USPS estarán cerradas el próximo lunes 19 de enero de 2026, por ser un feriado federal en el que se conmemora el Día de Martin Luther King Jr., de acuerdo con el mismo departamento.

El USPS no trabaja durante los feriados federales (Facebook/US Postal Service)

Esto significa que no habrá entrega de correo regular ni otros servicios minoristas. La suspensión de actividades aplica anualmente cada tercer lunes de enero y las actividades suelen reanudarse al martes siguiente.

Este 2026, el USPS retomará sus labores el 20 de enero, aunque las oficinas aclaran que servicio Priority Mail Express se encuentra disponible todos los días del año, y no se ve afectado por los días festivos marcados por el Gobierno de Estados Unidos.

El servicio postal estadounidense también explicó que los kioscos funcionarán con normalidad 24/7.

En ellos se puede comprar sellos, pesar paquetes, imprimir y pagar las etiquetas de envío, buscar un código postal, renovar y pagar las tarifas de renovación de PO Box, programar una cita para la primera solicitud de pasaporte en una oficina postal local, imprimir una etiqueta de Label Broker, entre otras cosas.

Por qué se conmemora y cómo surge el Día de Martin Luther King Jr.

El Día de Martin Luther King Jr. se conmemora el tercer lunes de enero por ser una fecha cercana al natalicio del activista social, de acuerdo con el Gobierno de EE.UU.

Martin Luther King Jr. pasó a la historia como el representante de la lucha pacífica por los derechos civiles en Estados Unidos (ARCHIVO)

El también conocido como MLK Jr. nació el 15 de enero de 1929 y fue un líder en favor de los derechos civiles y un representante de la lucha en contra de la desigualdad racial.

Este feriado federal es considerado como tal desde 1983 en homenaje al pastor que se convirtió en un ejemplo pacifista.

Conocido internacionalmente por su discurso “I have a dream” (Tengo un sueño), el cual manifestó frente al Monumento Lincoln el 28 de agosto de 1963 en el marco de la marcha por el trabajo y la libertad, de acuerdo con National Geographic.

Otras fechas de cierre del USPS en 2026

Las oficinas del USPS, todos los departamentos gubernamentales estatales y federales, así como bancos y algunos negocios particulares permanecen cerrados durante los días feriados de EE.UU.

Aunque las oficinas del USPS permanecen cerradas en los feriados federales, los kioscos de autoservicio están disponibles 24/7 (Facebook/US Postal Service)

El gobierno norteamericano informa que anualmente existen 12 días festivos federales no laborables para muchos trabajadores y en 2026. Estos son:

1° de enero , por la conmemoración de Año Nuevo

, por la conmemoración de 19 de enero , por la conmemoración del Día de Martin Luther King Jr.

, por la conmemoración del 16 de febrero , por la celebración de Presidents’ Day o Día de los Presidentes.

, por la celebración de o Día de los Presidentes. 25 de mayo , se conmemora el Memorial Day o Día de los Caídos, que honra a los fallecidos en combate de las Fuerzas Armadas.

, se conmemora el o Día de los Caídos, que honra a los fallecidos en combate de las Fuerzas Armadas. 19 de junio , por Juneteenth , también llamado Día de la Liberación , que conmemora el fin de la esclavitud en EE.UU.

, por , también llamado , que conmemora el fin de la esclavitud en EE.UU. 4 de julio , por el Día de la Independencia de Estados Unidos .

, por el . 7 de septiembre , por el Día del Trabajo .

, por el . 12 de octubre , por Columbus Day .

, por . 11 de noviembre , que conmemora el Día de los Veteranos .

, que conmemora el . 26 de noviembre , se celebrará Thanksgiving o Día de Acción de Gracias .

, se celebrará o . 25 de diciembre, porque se conmemora la Navidad.

El doceavo feriado federal ocurre una vez cada cuatro años y es llamado el Día de la Inauguración, cuando se realiza el cambio de mandato presidencial. Se celebra el 20 de enero, pero en 2026 no ocurrirá.