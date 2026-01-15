Target sigue su expansión: las tiendas que el supermercado abrirá en 2026 en Estados Unidos

El gigante minorista Target pisa el acelerador en sus planes de crecimiento para este 2026, y reafirma su presencia física con una serie de aperturas estratégicas en todo Estados Unidos. Con el objetivo de acercarse aún más a sus comunidades, la cadena confirmó la inauguración de nuevas tiendas, en busca de ampliar su alcance geográfico y optimizar sus servicios de entrega rápida y recolección en tienda.

Dónde estarán las nuevas tiendas de Target en Estados Unidos

El gigante del retail anunció un ambicioso plan de expansión para este año, con la apertura de 48 nuevas tiendas distribuidas en 23 estados. Aunque la compañía ya reveló más de 40 ubicaciones específicas, un portavoz de la firma sugirió que esta lista no es definitiva, y puede haber nuevas incorporaciones, según The Sun.

Entre los estados con más dependencias destacan Florida, Carolina del Norte y Texas, que lideran el crecimiento con cinco nuevas sucursales cada uno, con Arizona y Utah detrás.

Las nuevas tiendas que abrirán son las siguientes, según el sitio web de Target:

En Arizona se abrirán sedes en Castaño de Indias, Casa Grande y Mesa Far E.

se abrirán sedes en Castaño de Indias, Casa Grande y Mesa Far E. En California , Target abrirá nuevas sedes en Bakersfield y Perris.

, Target abrirá nuevas sedes en Bakersfield y Perris. En Colorado lo hará en Rancho Denver Green Valley y Firestone.

lo hará en Rancho Denver Green Valley y Firestone. Florida contará con cinco nuevas sedes en Campo de Clearwater, Estación Cypress Creek, Lago Nona, Pueblo Trailwinds y Winter Haven.

en Campo de Clearwater, Estación Cypress Creek, Lago Nona, Pueblo Trailwinds y Winter Haven. Georgia tendrá una nueva sucursal en la Carretera Covington Alcovy.

tendrá una nueva sucursal en la Carretera Covington Alcovy. Idaho lo hará en Chubbuck de Pocatello.

lo hará en Chubbuck de Pocatello. En Kentucky se ubicarán en Frankfort.

se ubicarán en Frankfort. Los Ángeles abrirán su sucursal en Denham Springs.

Massachusetts contará con una nueva sucursal en Springfield.

contará con una nueva sucursal en Springfield. Para Michigan la sucursal se encontrará en Davison.

la sucursal se encontrará en Davison. Misuri se abrirán tiendas en Springfield y en Ciudad Universitaria.

se abrirán tiendas en Springfield y en Ciudad Universitaria. Misisipi, abrirá una nueva sucursal en Tupelo.

abrirá una nueva sucursal en Tupelo. Carolina del Norte , en Fayetteville, Fuquay-Varina, Mebane, Myrtle Grove y en Selma.

, en Fayetteville, Fuquay-Varina, Mebane, Myrtle Grove y en Selma. Nueva Jersey tendrá una nueva tienda en West Orange.

tendrá una nueva tienda en West Orange. Nueva York con una apertura en Bridgehampton.

con una apertura en Bridgehampton. Ohio, donde se instalarán en el Centro comercial Lima.

donde se instalarán en el Centro comercial Lima. Pensilvania abrirá su tienda en Ermita.

abrirá su tienda en Ermita. Carolina del Sur se abrirán sedes en la Carretera Lexington Augusta y Séneca.

se abrirán sedes en la En Dakota del Sur habrá solo una tienda en Brookings.

habrá solo una tienda en Texas contará con cinco establecimientos en Dallas (Wynnewood Village), Forney, Fort Worth, Patrimonio de Katy, y Pequeño Olmo.

contará con cinco establecimientos en Dallas (Wynnewood Village), Forney, Fort Worth, Patrimonio de Katy, y Pequeño Olmo. Utah cotará con tres nuevas sucursales en Herriman, Lehi y Logan.

cotará con tres nuevas sucursales en El estado de Virginia tendrá una nueva sede en el Rincón de los barrios de Norfolk .

tendrá una nueva sede en . Wisconsin, con una apertura en Ciervo marrón.

Novedades que implementarán en 2026

Según informó The Sun, la estructura operativa de Target se prepara para una transformación significativa a partir de febrero, cuando Michael Fiddelke asuma la dirección ejecutiva en sustitución de Brian Cornell. Su gestión priorizará la integración de tecnologías y alianzas exclusivas con marcas emergentes.

Entre los principales cambios, se encuentran:

Potenciar su marca propia: la compañía fortalecerá la presencia de sus etiquetas exclusivas como Good & Gather y Threshold. Además, se espera el lanzamiento de nuevas líneas en lo que respecta a bienestar, productos de origen vegetal y colaboraciones exclusivas con celebridades.

la compañía fortalecerá la presencia de sus etiquetas exclusivas como Good & Gather y Threshold. Además, se espera el lanzamiento de nuevas líneas en lo que respecta a bienestar, productos de origen vegetal y colaboraciones exclusivas con celebridades. Transición en el área de belleza: luego de cinco años de alianza, la colaboración con Ulta Beauty concluirá en agosto de 2026. Target ampliará su propio inventario de productos de belleza para cubrir la demanda de sus clientes.

luego de cinco años de alianza, la colaboración con concluirá en agosto de 2026. Target ampliará su propio inventario de productos de belleza para cubrir la demanda de sus clientes. Mejoras en las experiencias de compra: s e pondrá en marcha un plan de remodelación integral que abarca tanto las sucursales físicas como el portal digital.

e pondrá en marcha un plan de remodelación integral que abarca tanto las sucursales físicas como el portal digital. Catálogo más robusto: los clientes encontrarán una mayor variedad y disponibilidad de stock en categorías clave como tecnología, electrodomésticos, deportes y sistemas de videojuegos.

los clientes encontrarán una mayor variedad y disponibilidad de stock en categorías clave como tecnología, electrodomésticos, deportes y sistemas de videojuegos. Impulso tecnológico e Inteligencia Artificial: Target invertirá en IA para predecir tendencias de consumo, optimizar la distribución de mercancía y agilizar el proceso de pago.