Temporada de descuentos en Marshall’s: cómo funciona el método de las etiquetas amarillas

La esperada temporada de etiquetas amarillas ya se activó en tiendas de Marshall’s, con precios que pueden traducirse en un ahorro significativo para quienes logren aprovecharlos. Un influencer especializado en ofertas recorrió una sucursal y explicó cómo funciona el evento durante una visita realizada un martes 13 de enero.

¿Qué es el evento de la etiqueta amarilla?

El creador de contenido, que se identifica como “Latinos en USA”, detalló que la señalización amarilla es para los artículos con rebajas especiales distribuidos “alrededor de toda la tienda”.

Algunos artículos pueden recibir una nueva rebaja si no se venden al inicio de la semana

En el recorrido, el instagramer señaló que el evento se repite dos veces por año e indicó que la clave para encontrar las ofertas es visitar la tienda más cercana y revisar los productos marcados con ese color.

El influencer explicó que si determinados artículos no se venden un lunes, “le van a estar colocando otra etiqueta amarilla y bajándole su precio”.

¿Dónde hay que buscar dentro de la tienda?

El punto en el que se concentran los artículos señalizados es en el “área de clearance (liquidación)”. Allí, según relató el joven, también se pueden encontrar productos de diseñador.

Como ejemplo, mostró unos lentes de Balenciaga con esa señalización y contó que en ese mismo espacio vio otros ítems rebajados, como una cámara 4K marcada con etiqueta amarilla por US$29.

El relevamiento incluyó electrónica, calzado, juguetes, accesorios y productos de uso personal con precios variados Captura de latinosenusa82

Además de esos artículos, el influencer indicó que también encontró ropa con el mismo distintivo en distintos sectores del local. Entre la variedad de ítems estuvieron:

Un simulador universal compatible con PlayStation 3, PlayStation 4 y Xbox por US$52 .

. Una maleta de Stitch a US$26 .

. Zapatos de dama Nike a US$29 .

. Un juguete infantil por US$18 .

. Una máquina de afeitar Remington a US$7 .

. Zapatos Converse por US$21 .

. Un par de audífonos JBL por US$14.

El distintivo amarillo identifica artículos con precios reducidos distribuidos en diferentes áreas de la tienda Captura de latinosenusa82

Las etiquetas amarillas también llegaron a TJ Maxx

Marshall’s no es la única cadena con ofertas destacadas durante la temporada de distintivos amarillos. La youtuber Krista Brusso contó en su canal que encontró el 14 de enero ese tipo de rebajas en la sección Runway de TJ Maxx y lo presentó como una oportunidad para acceder a artículos de lujo con descuentos que, según dijo, podían superar el 90%.

Entre los productos que halló durante su recorrido, Brusso mencionó los siguientes artículos y rangos de precios:

Un artículo de la marca Balenciaga que pasó de US$300 a US$139 .

. Billeteras mini de Marc Jacobs en distintos colores con valores de US$32 .

. Calzado de distintas marcas, con precios entre US$12 y US$50 , incluidos modelos de Blowfish y Steve Madden.

, incluidos modelos de Blowfish y Steve Madden. Pares de medias en promoción desde US$1 .

. Un set de brochas por US$5 .

. Tops y jeans en la zona de liquidación, con precios entre US$3 y US$16 , de marcas como Hollister y American Eagle.

, de marcas como Hollister y American Eagle. Productos de perfumería, cuidado personal y maquillaje con valores entre US$2 y US$32.

¿Cuándo se realizan las ventas con distintivos amarillos en TJ Maxx y Marshalls?

Las ventas con distintivos amarillos se realizan generalmente en enero y en julio, según explicó From Pennies to Plenty, un blog dedicado al ahorro.

Esos períodos coinciden con el momento en que tiendas como TJ Maxx y Marshalls buscan liberar inventario para dar lugar a nuevos productos.

El blog indicó que las fechas no son fijas y pueden variar de un año a otro y entre distintas sucursales. También señaló que estas ventas suelen extenderse por varias semanas, ya que continúan mientras el stock se agota.