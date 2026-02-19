A 10 millas de Dallas: cómo es la villa de minicasas para jubilados de Texas, con alquileres por US$950

A 10 millas (16 kilómetros) de Dallas, en el territorio de Texas, se erige una villa de minicasas para jubilados denominada Liberty Tiny Village. La jurisdicción cuenta con lotes con capacidad para dos autos y alquileres por 950 dólares. Además, no tiene impuestos a la propiedad y se desarrolla con un enfoque en la vida cómoda de las personas mayores de 55 años.

Cómo es la vida en la villa de minicasas para jubilados de Texas a 10 millas de Dallas

En el condado de Aubrey, al norte de Texas, Liberty Tiny Village se presenta como una comunidad diseñada específicamente para personas de 55 años o más que se retiraron o lo consideran actualmente. El pequeño pueblo combina viviendas pequeñas pero bien diseñadas, sin dejar el lujo de lado.

En un artículo reciente, Alcynna Lloyd, reportera de Business Insider, viajó a la zona para conocer la rutina diaria desde dentro. Más que las casas en sí, lo que realmente destacaron varios residentes fue el sentido de comunidad y apoyo mutuo.

Liberty Tiny Village: la villa de minicasas para jubilados de Texas

El complejo organiza eventos sociales como cenas de Thanksgiving, y hay grupos de estudios bíblicos y paseos con perros. El artículo también incluye las declaraciones de dos residentes que dejaron viviendas en otras áreas para probar suerte en la villa.

Debbie Giamalva, de 70 años, vendió su casa grande tras enviudar y decidió mudarse por la menor carga de mantenimiento y la seguridad. Uno de los aspectos que más destacó fue la sensación de compañerismo de los residentes.

Por su parte, Sherry Miller, de 63 años, también vendió una casa más grande con piscina para mudarse allí. “Aquí, nos cuidamos el uno al otro. Si necesitas algo, todo lo que tendrías que hacer es ponerlo en el chat del vecindario, y sé que alguien te ayudaría”, manifestó.

Liberty Tiny Village: la villa de minicasas para jubilados de Texas, con alquileres por US$950 y amenities

Al margen de la vida de los residentes, el costo puede ser elevado, pero menor que en otras partes del Estado de la Estrella Solitaria. En general, las propiedades suelen tener un valor de entre US$75.000 y US$160 mil por unidad. Esto es menos que el precio medio de una casa tradicional en esa zona de Texas, que supera los US$300 mil. Además, los residentes pagan alrededor de US$950 al mes en renta por el lote.

Los residentes de la villa de minicasas para jubilados de Texas deben adquirir una propiedad y pagar US$950 por mes por el lote Liberty Tiny Village

Las viviendas ubicadas en la villa de minicasas para jubilados en Texas cuentan con las siguientes características:

Tamaño de menos de 400 pies² (37 m²), o 25x67, con capacidad para dos autos.

(37 m²), o 25x67, con capacidad para dos autos. Diseñadas con acabados de alta calidad y detalles de lujo, como granito, pisos de madera, chimeneas eléctricas o incluso candelabros .

. Uno o dos dormitorios y baños completos , con diseños útiles para personas mayores (por ejemplo, todo en planta baja ).

y , con diseños útiles para personas mayores (por ejemplo, ). Algunas tienen lofts o espacios adicionales , y varios modelos permiten opciones personalizadas según el gusto del propietario.

, y varios modelos permiten opciones personalizadas según el gusto del propietario. Servicios de electricidad de 100 amperios, agua, alcantarillado, recolección de basura e internet disponible.

La vida en Liberty Tiny Village, con alquileres por US$950 y amenities

Las casas están clasificadas como recreacionales y móviles, lo que significa que no generan impuesto a la propiedad. Este punto disminuye los costos anuales. Además, la página web oficial destaca ciertos beneficios de mudarse a la jurisdicción:

Asequibilidad : mudarse a una vivienda más pequeña hace que los costos sean menores. La administración también ofrece opciones de financiación con plazos de hasta 25 años.

: mudarse a una vivienda más pequeña hace que los costos sean menores. La administración también ofrece opciones de financiación con plazos de hasta 25 años. Menos que gestionar : el alquiler del lote ofrece varios servicios para que los residentes no tengan que preocuparse.

: el alquiler del lote ofrece varios servicios para que los residentes no tengan que preocuparse. Menos preocupaciones : la comunidad cuenta con un administrador comunitario y un equipo de mantenimiento, lo que brinda la tranquilidad de cerrar y salir en cualquier momento.

: la comunidad cuenta con un administrador comunitario y un equipo de mantenimiento, lo que brinda la tranquilidad de cerrar y salir en cualquier momento. Comodidades sin complicaciones: ofrece comodidades estilo resort sin que los residentes tengan que administrarlas o mantenerlas individualmente.

Cómo unirse a la villa de minicasas para jubilados de Texas

Las personas que quieran ser residentes de Liberty Tiny Village deben atravesar un proceso previo de registro. Según el sitio web oficial, esto cuenta con varios pasos organizados y bastante claros: