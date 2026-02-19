A 10 millas de Dallas: cómo es la villa de minicasas para jubilados de Texas, con alquileres por US$950
Las propiedades suelen tener un valor de entre US$75.000 y US$160 mil por unidad y están diseñadas con acabados de alta calidad y detalles de lujo
- 5 minutos de lectura'
A 10 millas (16 kilómetros) de Dallas, en el territorio de Texas, se erige una villa de minicasas para jubilados denominada Liberty Tiny Village. La jurisdicción cuenta con lotes con capacidad para dos autos y alquileres por 950 dólares. Además, no tiene impuestos a la propiedad y se desarrolla con un enfoque en la vida cómoda de las personas mayores de 55 años.
Cómo es la vida en la villa de minicasas para jubilados de Texas a 10 millas de Dallas
En el condado de Aubrey, al norte de Texas, Liberty Tiny Village se presenta como una comunidad diseñada específicamente para personas de 55 años o más que se retiraron o lo consideran actualmente. El pequeño pueblo combina viviendas pequeñas pero bien diseñadas, sin dejar el lujo de lado.
En un artículo reciente, Alcynna Lloyd, reportera de Business Insider, viajó a la zona para conocer la rutina diaria desde dentro. Más que las casas en sí, lo que realmente destacaron varios residentes fue el sentido de comunidad y apoyo mutuo.
El complejo organiza eventos sociales como cenas de Thanksgiving, y hay grupos de estudios bíblicos y paseos con perros. El artículo también incluye las declaraciones de dos residentes que dejaron viviendas en otras áreas para probar suerte en la villa.
Debbie Giamalva, de 70 años, vendió su casa grande tras enviudar y decidió mudarse por la menor carga de mantenimiento y la seguridad. Uno de los aspectos que más destacó fue la sensación de compañerismo de los residentes.
Por su parte, Sherry Miller, de 63 años, también vendió una casa más grande con piscina para mudarse allí. “Aquí, nos cuidamos el uno al otro. Si necesitas algo, todo lo que tendrías que hacer es ponerlo en el chat del vecindario, y sé que alguien te ayudaría”, manifestó.
Liberty Tiny Village: la villa de minicasas para jubilados de Texas, con alquileres por US$950 y amenities
Al margen de la vida de los residentes, el costo puede ser elevado, pero menor que en otras partes del Estado de la Estrella Solitaria. En general, las propiedades suelen tener un valor de entre US$75.000 y US$160 mil por unidad. Esto es menos que el precio medio de una casa tradicional en esa zona de Texas, que supera los US$300 mil. Además, los residentes pagan alrededor de US$950 al mes en renta por el lote.
Las viviendas ubicadas en la villa de minicasas para jubilados en Texas cuentan con las siguientes características:
- Tamaño de menos de 400 pies² (37 m²), o 25x67, con capacidad para dos autos.
- Diseñadas con acabados de alta calidad y detalles de lujo, como granito, pisos de madera, chimeneas eléctricas o incluso candelabros.
- Uno o dos dormitorios y baños completos, con diseños útiles para personas mayores (por ejemplo, todo en planta baja).
- Algunas tienen lofts o espacios adicionales, y varios modelos permiten opciones personalizadas según el gusto del propietario.
- Servicios de electricidad de 100 amperios, agua, alcantarillado, recolección de basura e internet disponible.
Las casas están clasificadas como recreacionales y móviles, lo que significa que no generan impuesto a la propiedad. Este punto disminuye los costos anuales. Además, la página web oficial destaca ciertos beneficios de mudarse a la jurisdicción:
- Asequibilidad: mudarse a una vivienda más pequeña hace que los costos sean menores. La administración también ofrece opciones de financiación con plazos de hasta 25 años.
- Menos que gestionar: el alquiler del lote ofrece varios servicios para que los residentes no tengan que preocuparse.
- Menos preocupaciones: la comunidad cuenta con un administrador comunitario y un equipo de mantenimiento, lo que brinda la tranquilidad de cerrar y salir en cualquier momento.
- Comodidades sin complicaciones: ofrece comodidades estilo resort sin que los residentes tengan que administrarlas o mantenerlas individualmente.
Cómo unirse a la villa de minicasas para jubilados de Texas
Las personas que quieran ser residentes de Liberty Tiny Village deben atravesar un proceso previo de registro. Según el sitio web oficial, esto cuenta con varios pasos organizados y bastante claros:
- Elegir la casa: seleccionar el modelo de vivienda pequeña que interesa.
- Elegir el lote donde vivirá dentro de la comunidad.
- Completar la solicitud de residente: hay una aplicación específica para nuevos residentes que se usa para iniciar una verificación de antecedentes.
- Aplicación de revisión de mascotas: todos los posibles residentes deben completar esto, incluso si no tienen mascota, porque es parte del proceso estándar.
- Diseñar y ordenar la casa: una vez aprobada la solicitud, se pasa al diseño y pedido formal de la vivienda con el equipo de ventas.
- Reservar el lote: se confirma el espacio dentro de la comunidad donde se ubicará la casa.
- Mudanza: cuando todo está aprobado y listo, se concretan los arreglos para mudarse a la comunidad.
