A pesar de la ola de frío en Texas: The Old Farmers Almanac pronostica una mejoría del clima para Navidad

La semana avanza con una sensación invernal intensa en el norte de Texas, marcada por nevadas intermitentes, acumulaciones irregulares y un ambiente helado. A pesar de este presente marcado por condiciones de frío persistente, el tradicional The Old Farmer’s Almanac anticipó un panorama meteorológico más agradable para Navidad.

Cómo será el clima en Navidad en EE.UU., según The Old Farmer´s Almanac

The Old Farmer’s Almanac presentó su perspectiva para la semana de Navidad en Estados Unidos, con un énfasis particular en regiones del sur de ese país. En su pronóstico estacional, la publicación señaló que en Texas y Oklahoma se espera un clima soleado y valores térmicos más altos de lo que suelen promediar en esa época del año.

La perspectiva del Old Farmer’s Almanac para la semana de Navidad señala que Texas y Oklahoma disfrutarán de un período caracterizado por tiempo soleado y valores térmicos más altos de lo habitual Old Farmer´s Almanac

Al comparar el escenario general con otras zonas de EE.UU. donde dominarían nevadas, lluvias y tormentas, The Old Farmer’s Almanac destacó que el corredor Texas–Oklahoma disfrutaría de jornadas estables, sin precipitaciones significativas y con temperaturas templadas.

El informe indicó que el sur y el centro de Estados Unidos tendrían “cielos despejados y condiciones agradables”. Se trata de un contraste marcado con los pronósticos del noreste, las zonas de los Grandes Lagos y la franja montañosa del oeste, donde se anticipan nieve y lluvias acompañadas de descensos bruscos de temperatura.

De acuerdo con la comparación regional presentada, el área texana sería, entre los territorios continentales de Estados Unidos, una de las más favorecidas durante las celebraciones de fin de año.

De acuerdo con la comparación regional presentada por el Almanac, el área texana sería una de las zonas más favorecidas entre los territorios continentales de Estados Unidos durante las celebraciones de fin de año

El presente de Texas: nieve, frío intenso y avisos en el norte del estado

Mientras la mirada hacia Navidad ofrece un horizonte más optimista, el panorama actual en el norte de Texas se mantiene regido por una atmósfera inestable y un descenso térmico abrupto.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Amarillo, bandas de nieve continuarán su desplazamiento por la región durante este jueves.

El organismo detalló que el fenómeno producirá acumulaciones dispares. En sectores cercanos a Dalhart, los reportes locales señalaron que se esperan de una a dos pulgadas (2,54 a 5,08 centímetros) de nieve durante la noche.

En tanto, un nuevo núcleo de precipitaciones se organizará hacia el corredor de la I-40, con la posibilidad de sumar entre dos y cuatro pulgadas (5,08 a 10,16 centímetros) adicionales en áreas aisladas de los Panhandles del sur y del este.

Ante este escenario, el NWS extendió el Aviso por Tiempo Invernal hasta el mediodía del jueves, al tomar en cuenta la persistencia de nevadas intensas, la visibilidad reducida y la acumulación localizada.

Promedio de temperaturas esperadas para los próximos 10 días: Texas por sobre la media CPC

La agencia explicó que la presencia de la vaguada superior retrasará el final del episodio, lo que sostendrá temperaturas muy bajas durante el jueves. Las máximas previstas solo alcanzarían valores entre los 30°F y los 40°F (−1,1°C y 4,4°C), lo que creará una sensación gélida reforzada por la humedad residual.

Como evolucionará el clima en Texas

La situación comenzará a mostrar signos de alivio hacia el viernes, para cuando el NWS estimó un incremento moderado en las temperaturas, con marcas subirían durante la tarde hacia los 48°F a 52°F (9°C a 11°C), acompañadas por un ambiente más seco.

En su análisis extendido, la oficina de Amarillo indicó que, a partir del fin de semana, un patrón de flujo del noroeste permitiría una estabilización gradual del clima. La tendencia reduciría casi por completo la probabilidad de precipitaciones, hasta situarla por debajo de 10% hasta mediados de la semana próxima.

En este marco, las temperaturas tenderían a recuperarse, con marcas que se ubicarían entre los 55°F y 60°F (13°C y 16°C) durante la tarde, a partir del fin de semana.