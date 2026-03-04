Hinojosa vs. Abbott: cuándo son las elecciones generales a gobernador en Texas 2026

Las elecciones primarias de este martes 3 de marzo definieron a los candidatos de cada partido que competirán en los comicios generales. En Texas, Greg Abbott compite por un cuarto mandato y se enfrenta en los comicios generales del próximo 3 de noviembre a su adversaria Gina Hinojosa, demócrata de raíces latinas.

Cuándo son las elecciones en Texas 2026 que enfrentarán a Hinojosa con Abbott

Las elecciones generales en Texas tendrán lugar el martes 3 de noviembre, según el sitio web oficial de la secretaria de Estado, Jane Nelson.

En esta jornada, los votantes eligen a representantes para cargos federales, estatales y locales, pero el puesto en mayor debate corresponde al de gobernador. Abbott busca la reelección en un estado de tradición conservadora y se enfrenta a Hinojosa, una figura emergente del Partido Demócrata a la que las encuestas han favorecido.

En el historial de Hinojosa en la política se destaca:

Comenzó su carrera para evitar que cerraran la escuela primaria a la que asistía su hijo debido a recortes presupuestarios. Eso la motivó a organizar a otros padres y, en 2012, ganó un puesto en la Junta Escolar Independiente de Austin.

Con raíces latinas, su padre, Gilberto Hinojosa, fue presidente del Partido Demócrata de Texas y anteriormente funcionario público en el mismo Valle del Río Grande.

Se graduó de la University of Texas de Austin, donde obtuvo una licenciatura, y luego consiguió su título de abogada en la George Washington University Law School.

En su campaña, promete fortalecer la educación pública; ampliar el acceso a la salud; mejorar las condiciones laborales y apoyar a trabajadores; y reforzar la ética gubernamental y el gasto público orientado a la gente.

Por su parte, el perfil de Abbott está estrechamente relacionado con la política y el Estado de la Estrella Solitaria:

Fue juez de distrito en Harris County; juez de la Corte Suprema de Texas; y fiscal general (elegido en 2002 y reelegido en 2006 y 2010).

Fue elegido por primera vez gobernador en 2014 y asumió el cargo en enero de 2015. En las elecciones de 2018 y 2022 obtuvo nuevas victorias.

La restricción en la inmigración fue parte esencial de sus políticas: implementó iniciativas como Operación Estrella Solitaria, con el despliegue de tropas estatales, alambre de púas y medidas para detener el ingreso de migrantes.

En 2021 firmó la conocida ley de "constitutional carry", que permite portar armas sin permiso para adultos de 21 años o más.

Qué se vota en las elecciones en Texas 2026

Los votantes deberán tener en cuenta que el último día para registrarse a votar para las elecciones generales es el 5 de octubre. A nivel de gobierno, se elegirán los siguientes cargos:

Gobernador

Vicegobernador (Lieutenant Governor)

(Lieutenant Governor) Fiscal General (Attorney General)

(Attorney General) Contralor de Cuentas Públicas (Comptroller of Public Accounts)

(Comptroller of Public Accounts) Comisionado de la Oficina de Tierras (General Land Office)

Comisionado de Agricultura (Commissioner of Agriculture)

Comisionado de la Comisión Ferroviaria (Railroad Commissioner)

Además del cargo de gobernador para el que se postulan Hinojosa y Abbott, en las elecciones en Texas se elegirán otros puestos del gobierno Freepik

Según el sitio web oficial de la secretaria de Estado también se votará para definir:

Miembros de la Cámara de Representantes federal (38 escaños).

Un escaño del Senado de Estados Unidos.

16 escaños del Senado Estatal.

Todos los 150 escaños de la Cámara de Representantes Estatal.

Miembros de la Corte Suprema de Texas (varios puestos).

Miembros de la Corte de Apelaciones Penal (Court of Criminal Appeals).

Miembros de la 15ª Corte de Apelaciones.

Hinojosa vs. Abbott: qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones en Texas

Las elecciones generales de noviembre podrían marcar el rumbo del estado sureño. Las últimas encuestas, por el momento, muestran una ventaja del gobernador, aunque Hinojosa suma apoyo clave que podría impulsarla.

El sondeo del University of Texas at Tyler Center for Opinion Research, realizado del 13 al 22 de febrero, coloca a Abbott con el 49% de intención de voto frente al 41% de la demócrata. Esto representa una ventaja de ocho puntos porcentuales. En ese mismo informe, un 10% de los votantes registrados se declara indeciso.

En todas las encuestas, Abbott mantiene una ventaja sobre Hinojosa para las elecciones de noviembre, aunque algunas muestran un margen más estrecho ARchivo

Por otra parte, la encuesta de la consultora GBAO, en un trabajo de campo realizado del 26 de enero al 3 de febrero y patrocinado por un sponsor demócrata, mostró un panorama más ajustado. Allí, el gobernador registra un 46% frente al 43% de Hinojosa, una diferencia de apenas tres puntos.

En otro sondeo, elaborado por la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston del 20 al 31 de enero, Abbott obtiene el 49% y Hinojosa el 42%, lo que implica una distancia de siete puntos.

La encuesta más reciente, elaborada entre el 26 de febrero y el 2 de marzo por YouGov, exhibe que Hinojosa lidera la contienda para la nominación demócrata a la gobernación con un 55% de la intención de voto total.

En el lado republicano, Abbott mantiene un dominio sólido en su primaria con un 72%. De mantenerse estos números, ambos se enfrentarían en una contienda en noviembre para definir al próximo gobernador de Texas.