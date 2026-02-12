Adiós a un clásico de los malls: la cadena de Texas que se declara en quiebra y cierra todas sus tiendas en EE.UU.

Francesca’s, la marca de tiendas minoristas especializadas y boutiques para mujeres originaria de Texas, cesará sus operaciones y cerrará todas sus tiendas en el país tras declararse en bancarrota. Se esperan descuentos de entre un 25% y un 40% en todas las categorías de productos.

Qué se sabe del cierre de Francesca’s a nivel nacional

La noticia fue confirmada por el medio Women’s Wear Daily. Allí, se estipuló que los comerciantes de la cadena fueron despedidos sin previo aviso y que la compañía tenía la intención de liquidar todos sus productos.

Women's Wear Daily aseguró que la tienda buscaba liquidar su inventario y cerrar pronto Instagram/@francescas

El 5 de febrero, tres semanas después de los primeros reportes, la compañía presentó la solicitud de quiebra del Capítulo 11 de la boutique, con Tiger Group, SB360 Capital Partners y GA Group como asesores.

“Este proceso proporciona una ruta estructurada para lograr el mejor resultado para todas las partes interesadas”, afirmó Curt Kroll, director financiero en el comunicado oficial.

“Seguimos centrados en operar con responsabilidad y apoyar a nuestros equipos, socios y huéspedes durante todo este proceso”, agregó.

Se ofrecerá hasta un 40% de descuento en todas las boutiques y tiendas outlet de Francesca’s en 45 estados, según el anuncio.

Los artículos con descuento incluyen suéteres, cárdigans, blusas, faldas, ropa de estar por casa, vaqueros, vestidos, monos, joyas, regalos y accesorios.

Los descuentos incluyen suéteres, cárdigans, blusas, faldas, ropa de estar por casa y ropa interior Instagram/@francescas

“Es una oportunidad para complementar su guardarropa, encontrar regalos únicos o simplemente buscar ofertas extraordinarias”, dijo Michael McGrail, miembro de Tiger Group.

Las posibles razones detrás del cierre de los locales

Las causas detrás del cierre nacional de las tiendaspartene de múltiples factores. De acuerdo con Women’s Wear Daily, en mayo de 2023 la cadena adquirió la marca Richer Poorer. Esta adquisición añadió costos operativos y gastos de personal no estipulados en principio.

Otra de las razones parte de las pérdidas de financiamiento externo. Un inversor que se había comprometido a suministrar fondos operativos para sostener a la empresa hasta enero de 2026 retiró su apoyo a finales de diciembre de 2025 y dos de los principales proveedores de Francesca’s también perdieron el financiamiento otorgado por sus propios prestamistas.

“Esta serie repentina e imprevista de eventos no era lo que la compañía esperaba o anticipaba, y como resultado, la viabilidad a largo plazo de la compañía es imposible”, dijo la directora de tiendas y cultura, Christine Kaighn, según consignó Retail Dive.

El 8 de enero de 2026, Francesca’s también recibió un aviso de incumplimiento por parte de sus prestamistas, lo que precipitó la decisión de liquidar el negocio. Ya desde enero de 2024 existían versiones en el mercado de que la empresa no estaba pagando sus facturas a tiempo.

27 años de historia: el recorrido de Francesca’s en EE.UU.

Francesca’s fue fundada en 1999 en Houston, Texas. En julio de 2011, la empresa comenzó a cotizar de manera pública en el mercado Nasdaq Global Select Market y se estableció como una boutique especializada en ropa para mujer, joyería, accesorios y regalos.

La cadena operaba con éxito con 457 tiendas entre los 45 estados y generaba ventas por más de US$500 millones, según consignó su sitio web oficial.