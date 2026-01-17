Día de Martin Luther King Jr.: qué tiendas estarán abiertas y cerradas este lunes 19 de enero en EE.UU.

Este lunes 19 de enero, Estados Unidos conmemora el legado del líder de los derechos civiles, lo que implica cambios en la actividad comercial y administrativa en todo el país. Al ser un feriado federal que se celebra el tercer lunes de enero, las oficinas gubernamentales, escuelas y bancos permanecerán cerrados para honrar la memoria de Martin Luther King Jr. En lo que respecta a las cadenas minoristas y supermercados algunas operarán con normalidad, mientras otras lo harán con horarios reducidos.

Qué tiendas estarán abiertas el Día de Martin Luther King Jr.

Muchos comercios y tiendas mantendrán sus puertas abiertas durante el Día de Martin Luther King Jr. Entre los supermercados y minoristas que abren el 19 de enero, se encuentran Walmart, Target, Costco, Sam’s Club, Wegmans, Tops, Aldi y otros establecimientos que suelen operar en horarios regulares, indicó Telemundo.

Walmart mantendrá su atención en el Día de Martin Luther King Jr. (Unsplash/David Montero)

Además, la mayoría de los restaurantes, cafeterías y cadenas de comida rápida también estarán abiertos, aunque con horarios variables según la zona. Es recomendable confirmar directamente con el local antes de planificar visitas.

En cuanto a los servicios de entrega, FedEx operará con horarios modificados para pickups y entregas.

Tiendas que estarán cerradas este lunes 19 de enero

El Día de Martin Luther King Jr., todas las oficinas federales, estatales y municipales estarán cerradas en conmemoración del feriado, según la Oficina de Administración de Personal de los Estados Unidos.

Bolsa de valores

La Bolsa de Valores de Nueva York, el Nasdaq y los mercados de bonos estarán cerrados el 19 de enero. Estos mercados suelen estar abiertos de lunes a viernes, salvo algunos días festivos, indicó EBC Financial Group.

Bancos

Los bancos suelen cerrar los mismos días que la Reserva Federal, que sigue el calendario de días festivos federales. Las transacciones bancarias en línea tampoco suelen procesarse en días festivos federales.

Sin embargo, los cajeros automáticos suelen estar disponibles para quienes necesitan depositar o retirar dinero en días festivos federales, señaló FOX News.

Los servicios bancarios dejarán de funcionar el 19 de enero de 2026 debido al feriado federal (Unsplash)

Escuelas

Las escuelas públicas cierran el 19 de enero, aunque hay algunas excepciones en las escuelas privadas.

Oficia de correos

El Servicio Postal de Estados Unidos también estará cerrado y no entregará correo regular este día. Sin embargo, se entregarán artículos a través de Priority Mail Express. Además, los clientes aún pueden “pedir sellos, imprimir etiquetas de envío, pedir cajas y otros suministros de correo, y solicitar la recogida de paquetes” en USPS.com durante los días festivos federales.

Bibliotecas y las oficinas del DMV

Las bibliotecas públicas estarán cerradas el Día de Martin Luther King Jr. Las sucursales del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV. por sus siglas en inglés) también estarán cerradas por el feriado federal, remarcó Democrat and Chronicle.

Por qué se celebra el Día de Martin Luther King, Jr.

Nacido en Atlanta el 15 de enero de 1929, Martin Luther King Jr. se convirtió en la figura central de la lucha contra la segregación racial. Su impacto histórico alcanzó un punto máximo con el emblemático discurso “Tengo un sueño”, que pronunció ante una multitud de más de 200.000 seguidores en la capital del país, indicó el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos.

En reconocimiento a su incansable labor por los derechos civiles, el gobierno estadounidense oficializó esta conmemoración como un festivo federal en 1983. Desde ese entonces, miles de personas en todo el país aprovechan ese día para realizar trabajos a favor de sus comunidades, aunque también hay eventos, homenajes y marchas en diferentes partes del país.

Ciertas oficinas y servicios permanecerán cerrados el Día de Martin Luther King Jr. en todo el país (Archivo) Freepik

Cuáles son los feriados federales que siguen al Día de Martin Luther King Jr.

Después del Día de Martin Luther King Jr., hay nueve días más a lo largo de 2026 que el calendario marca como feriados federales, según el gobierno de EE.UU. Entre ellos se encuentran: