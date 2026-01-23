Galaxy Z TriFold sorprende en EE.UU.: en qué tiendas se puede probar de forma anticipada desde el 23 de enero

Este viernes 23 de enero de 2026, el Galaxy Z TriFold estará en exhibición exclusiva a través de la Samsung Experience, que permite a los clientes en Estados Unidos acceder a la tecnología antes de que se realice el lanzamiento oficial. La compañía ya compartió las direcciones de las tiendas en donde se podrá probar el nuevo modelo de teléfono inteligente.

En qué tiendas se puede probar el Galaxy Z TriFold en EE.UU.

El Galaxy Z TriFold fue presentado al mundo a finales de 2025, y mostrado en la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo a inicios de 2026, aunque aún no está disponible para su compra, según Samsung.

La Samsung Experience permitirá probar el nuevo Galaxy Z TriFold en algunas tiendas seleccionadas de Estados Unidos (Samsung)

Sin embargo, algunos consumidores tendrán la oportunidad de experimentar sus funciones, así como su elegante diseño plegable y su pantalla inmersiva de 10 pulgadas a través de Samsung Experience Stores, que en Estados Unidos se encuentran en:

Cerritos, CA – Tienda Samsung Experience en 239 Los Cerritos Center, Space S178, Cerritos.

Tienda Samsung Experience en 239 Los Cerritos Center, Space S178, Cerritos. Glendale, CA – Tienda Samsung Experience La Marca Americana.

Tienda Samsung Experience La Marca Americana. Bloomington, MN – Tienda Samsung Experience Mall of America en 60 E Broadway, Espacio D13, Bloomington.

Tienda Samsung Experience Mall of America en 60 E Broadway, Espacio D13, Bloomington. Elmhurst, NY – Tienda Samsung Experience en Queens Center.

Tienda Samsung Experience en Queens Center. Garden City, NY – Tienda Samsung Experience Roosevelt Field en 630 Old Country Rd, Garden City.

Tienda Samsung Experience Roosevelt Field en 630 Old Country Rd, Garden City. Frisco, TX – Tienda Samsung Experience en Stonebriar Centre en 2601 Preston Road, Frisco.

Tienda Samsung Experience en Stonebriar Centre en 2601 Preston Road, Frisco. Houston, TX – Tienda Samsung Experience The Galleria en 5085 Westheimer Rd, Houston.

Los clientes interesados en la experiencia Samsung también pueden visitar samsung.com/us/store para conocer cuál es la tienda más cercana a su ubicación.

Cómo es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung

Samsung anunció su nuevo Galaxy como el teléfono con la inteligencia artificial más versátil de la marca, además de que cuenta con una pantalla de 10 pulgadas, la más grande en sus modelos de smartphones.

El nuevo Galaxy Z TriFold tiene una pantalla de 10 pulgadas, tecnología y materiales de la más alta calidad (Samsung)

Algunas de sus características más destacadas son:

Cámara de 200 MP.

La batería más grande que Samsung ha tenido jamás, con tres celdas de 5600 mAh y carga ultrarrápida de 45 W.

Nueva optimización de la tecnología plegable principal, con las bisagras más avanzadas de Samsung hasta la fecha .

. Pantalla plegable reestructurada que se pliega dos veces para convertirse en un teléfono de bolsillo.

que se pliega dos veces para convertirse en un teléfono de bolsillo. Materiales avanzados en el exterior . Carcasa de la bisagra de titanio, marco del dispositivo está reforzado con aluminio Advanced Armor™, y panel trasero de polímero reforzado con fibra de vidrio y cerámica.

. Carcasa de la bisagra de titanio, marco del dispositivo está reforzado con aluminio Advanced Armor™, y panel trasero de polímero reforzado con fibra de vidrio y cerámica. Experiencia cinematográfica de bolsillo, gracias a su pantalla.

Pesa 309 gramos.

Disponible en 16 GB de memoria con 1 TB de almacenamiento interno o 16 GB de memoria con 512 GB de almacenamiento interno.

Cuándo saldrá a la venta y cuánto cuesta el Galaxy Z TriFold de Samsung

El Samsung Galaxy Z TriFold estará disponible en EE.UU. en algún punto dentro del primer trimestre de 2026. Además se espera que llegue a mercados de diferentes partes del mundo, como China, Taiwán, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

El Samsung Galaxy Z Trifold tiene tres pantallas que se convierten en una de 25 cm (Samsung)

Aunque la empresa aún no ha confirmado el precio que tendrá al público, Techradar informó que la tecnología estaría en aproximadamente US$2799, aunque la mayoría de los clientes pagarán a través de un plan unos US$100 al mes, estimados.

Estas son solo predicciones y la información no ha sido confirmada, aunque se estima el precio del nuevo modelo de Samsung, según los de teléfonos con tecnología similar, pero de otras marcas, o el costo del modelo anterior más reciente de la propia compañía coreana.