Segunda vuelta en Texas: cuándo serán las elecciones que definirán a los candidatos que no lograron los votos suficientes

Las elecciones primarias en Texas, celebradas el martes 3 de marzo de 2026, representaron un hito fundamental en la configuración del mapa político estatal de cara a los comicios generales que se llevarán a cabo el 3 de noviembre. La jornada, con un escrutinio avanzado que permitió vislumbrar los resultados, no solo confirmó a las principales figuras para la gobernación, sino que también dejó al descubierto una inesperada y reñida definición en la carrera por un escaño en el Senado de Estados Unidos.

Quién ganó las elecciones en Texas: una primaria reñida

En la contienda por la gobernación, los resultados preliminares y el escrutinio avanzado mostraron tendencias contundentes para los aspirantes principales. Por el Partido Republicano, el actual gobernador Greg Abbott afianzó su liderazgo político al obtener un impresionante 81,8% de los votos. Este porcentaje se alcanzó con el 93% de las mesas ya escrutadas, demostrando la sólida vigencia de su figura dentro del partido.

Greg Abbott y Gina Hinojosa compiten por la gobernación de Texas ARchivo

Fiel a su estilo, Abbott celebró su victoria con un guiño a su identidad digital y a su conocido apodo. “Es hora de calentar motores”, declaró el mandatario, haciendo alusión directa a su seudónimo “Hot Wheels”, que incluso utiliza en su cuenta oficial de la red social X como @GovHotWheels_TX.

Gina Hinojosa, la apuesta de los demócratas en Texas

Del lado del Partido Demócrata, Gina Hinojosa se consolidó como la principal referente para competir en las elecciones generales de noviembre. La dirigente de raíces latinas consiguió asegurar un 59% de los sufragios, con el 90% de las mesas ya contabilizadas. Hinojosa no tardó en lanzar un mensaje de campaña contundente, anticipando el inminente enfrentamiento con su rival republicano.

“Es oficial: nos enfrentaremos a Greg Abbott en noviembre. Pero ya me he enfrentado a Abbott antes, y he ganado, así que sé que con el apoyo de los trabajadores tejanos, podemos acabar con su era de corrupción”, afirmó la demócrata, marcando el tono de su futura estrategia.

Carrera por el Senado: los republicanos a segunda vuelta

Sin embargo, la principal sorpresa de la noche electoral se produjo en la interna republicana por el Senado federal. La contienda no logró definir un ganador absoluto en esta primera instancia, ya que los dos aspirantes con mayor intención de voto, Ken Paxton y John Cornyn, no consiguieron superar el umbral del 50% de los sufragios. Este porcentaje es un requisito fundamental exigido por la ley electoral de Texas para evitar una segunda vuelta.

El actual fiscal general de Texas, Ken Paxton, debe ir a segunda vuelta con John Cornyn el próximo 26 de mayo Tony Gutierrez� - AP�

Ante este escenario, ambos contendientes deberán medirse en un balotaje, el cual ya está programado para el próximo 26 de mayo, según consignó la agencia AP. Esta situación refleja una incapacidad del Partido Republicano para unificar su candidatura en esta crucial carrera.

El efecto de las segundas vueltas no se limitará solo al Senado federal. La falta de un ganador claro también afectará al Distrito 23 del Congreso, donde otros dos candidatos republicanos, Tony Gonzales y Brandon Herrera, se verán obligados a enfrentar una nueva votación para determinar quién representará al partido en las elecciones generales.

James Talarico, a Senador demócrata por Texas

En contraste, otras contiendas sí tuvieron una definición clara en esta primera instancia. James Talarico, por ejemplo, aseguró la nominación demócrata al Senado, superando a Jasmine Crockett en su interna. Un dato político que generó repercusión fue la derrota de Kelly Hancock, candidata que contaba con el respaldo explícito del gobernador Greg Abbott para el puesto de contralor, quien perdió frente a Don Huffines, en un resultado que podría interpretarse como un revés para la influencia del gobernador.

El candidato demócrata de Texas, James Talarico, ganó las primarias y competirá por el escaño al Senado el próximo 3 de noviembre James Talarico

Las primarias de Texas de marzo de 2026, por lo tanto, no solo perfilaron el duelo por la gobernación, sino que también añadieron un elemento de incertidumbre con las segundas vueltas, elevando la expectativa de cara a las próximas etapas del calendario electoral en el estado sureño.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.