La tendencia que preocupa en Dallas: cada vez más jubilados son pobres y no acceden a alimentos básicos

Ante la inseguridad alimentaria que afecta a Estados Unidos, los jubilados en Dallas, Texas, experimentan un escenario adverso y enfrentan cada vez más dificultades para acceder a alimentos básicos. En este contexto, muchas organizaciones de bancos de comida brindan a diario raciones para las personas que lo necesitan, y gran parte de ellas corresponde a adultos mayores.

Cada vez más jubilados son pobres y no acceden a alimentos básicos en Dallas

Más de cinco millones de texanos enfrentan hambre, según el último estudio Map the Meal Gap de Feeding America.

Al menos 1,5 millones de personas de este estado se encuentran en el área de Dallas-Fort Worth y un numeroso grupo corresponde a adultos mayores. Estas estadísticas convierten a la entidad de la Estrella Solitaria en la que tiene las tasas más altas de inseguridad alimentaria en Estados Unidos.

En el área del norte de Texas, que incluye a Dallas, casi 120 mil personas de 60 años o más enfrentan inseguridad alimentaria Visiting Nurse Association of Texas

Julie Butner, presidenta y directora ejecutiva del Banco de Alimentos de Tarrant (TAFB, por sus siglas en inglés) advirtió recientemente que registró un creciente número de familias, personas mayores y niños que recurren a las instalaciones en busca de ayuda.

El informe de Feeding America, publicado este 2025, exhibió el panorama que enfrentan los jubilados en la actualidad. Según los investigadores, casi 120.000 adultos mayores de 60 años pasan hambre en el norte de Texas, un número en aumento, en comparación con los 97.000 contabilizados en 2022.

De la estadística también se desprende que casi 120.000 adultos mayores de 50 a 59 años están en el grupo con esta problemática, mientras que en 2022 eran cerca de 102.000.

Uno de cada seis adultos mayores en Dallas batalla para conseguir comida

La inseguridad alimentaria de Texas que deja a los jubilados sin alternativas

El informe Map the Meal Gap registró que casi nueve de cada 10 condados con alta inseguridad alimentaria están en el sur, lo que indica disparidades regionales. Entre los hallazgos clave del estudio resaltan:

Texas tiene una tasa de inseguridad alimentaria del 17,6% , con 5,4 millones de personas (una de cada seis) que enfrentan hambre, frente al 16,4% en 2022.

, con 5,4 millones de personas (una de cada seis) que enfrentan hambre, frente al 16,4% en 2022. El área de Dallas-Fort Worth tiene el tercer mayor número de personas que enfrentan hambre en la nación , con una tasa de inseguridad alimentaria del 15,7%, frente al 14,3% en 2022.

, con una tasa de inseguridad alimentaria del 15,7%, frente al 14,3% en 2022. La brecha anual estimada de comidas para el área de Dallas-Fort Worth es de aproximadamente 250 millones , en comparación con casi 242 millones en 2022.

es de aproximadamente , en comparación con casi 242 millones en 2022. El condado de Dallas tiene la quinta población más grande (454.140 personas) y el condado de Tarrant tiene la duodécima más grande (337.350 personas) con inseguridad alimentaria en el país.

(454.140 personas) y el condado de Tarrant tiene la duodécima más grande (337.350 personas) en el país. El 60% de los 1,3 millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria en el norte de Texas viven en los condados de Dallas y Tarrant (791.490 de 1.316.420).

de los 1,3 millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria en el norte de Texas (791.490 de 1.316.420). El déficit del presupuesto nacional de alimentos, que refleja el dinero adicional que las personas en esta situación afirman necesitar para cubrir sus necesidades alimentarias, asciende a US$32.000 millones.

El 60% de los 1,3 millones de personas que enfrentan hambre en el norte del estado vive en los condados de Dallas y Tarrant X/@ChicagosMayor

La respuesta de las organizaciones a la inseguridad alimentaria en Texas

Los 12 condados atendidos por el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB, por sus siglas en inglés) presentan una tasa de inseguridad alimentaria del 16,1%, un incremento con respecto al 14,6% del año anterior.

Además, los 13 condados atendidos por el TAFB tienen una tasa de inseguridad alimentaria del 15,2%, superior al 13,9 % del año anterior.

Frente a esta situación, las organizaciones actúan para mitigar la problemática. El año pasado, el NTFB y el TAFB brindaron acceso a más de 198 millones de comidas.

En ciudades del norte de Texas, como Dallas, las organizaciones brindaron acceso a más de 198 millones de comidas el año pasado North Texas Food Bank

TAFB proporciona productos frescos, congelados y de larga duración a una red de organizaciones benéficas y de servicios sociales que luchan contra el hambre en el norte de Texas. Estos socios se encuentran en zonas urbanas, suburbanas y rurales de Fort Worth y 13 condados circundantes. Cada año, según su página web, distribuye 10 millones de libras de productos locales y frescos.

Por su parte, NTFB asegura en su sitio web que, en el año fiscal 2025, entregó 116 millones de comidas. En el mismo período, proporcionaron más de 45 millones de libras de productos frescos.