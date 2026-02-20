Apoyo a migrantes en Texas: los centros que ofrecen ayuda gratuita para declarar impuestos en español e inglés

En plena temporada de impuestos en Estados Unidos, miles de familias —entre ellas migrantes— buscan orientación confiable para cumplir con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) sin pagar honorarios elevados. En Texas, varias iniciativas públicas y comunitarias se pusieron en marcha para cubrir esa necesidad: asesoría gratuita, atención bilingüe y acompañamiento paso a paso.

Alivio económico: cómo acceder gratis a la declaración de impuestos

Según información de la comisionada del Distrito 4 del condado Harris, Leslie Briones, el aumento del costo de vida empuja a muchos hogares a postergar o evitar la presentación de impuestos por temor a equivocarse o no poder pagar un preparador profesional.

De acuerdo con datos difundidos por autoridades locales, el plan busca precisamente eliminar esa barrera, especialmente para personas de ingresos bajos y adultos mayores.

La comisionada Leslie Briones destacó que los centros del condado Harris buscan evitar que los hogares de bajos ingresos posterguen su declaración por temor a los honorarios de preparadores profesionales Jon Elswick - AP

Las jornadas de asistencia se realizan en varios centros comunitarios de Houston. La orientación está disponible tanto en español como en inglés, una característica clave para la comunidad migrante que aún se encuentra adaptándose al sistema fiscal estadounidense.

Centros y horarios de atención:

En el Radack Community Center, ubicado en 18650 Clay Road, la ayuda se brinda todos los sábados entre de 10 a 14 hs (hora local), hasta el 28 de marzo.

En el Tracy Gee Community Center, en 3599 Westcenter Drive, los asesores atienden lunes y martes de 12 a 16 hs (hora local), hasta el 14 de abril.

En el Fonteno Senior Education Center, en 6600 Bissonnet Street, el servicio funciona de lunes a viernes de 9 a 14 hs local, hasta el 15 de abril.

La propuesta apunta especialmente a adultos mayores, pero también incluye a familias migrantes que por primera vez deben declarar impuestos en Estados Unidos.

La universidad abre sus puertas para ayudar con los impuestos

De acuerdo con información de autoridades educativas difundida por la Universidad de Houston Downtown, la institución implementó el programa VITA (Volunteer Income Tax Assistance), una iniciativa federal que ofrece preparación gratuita de declaraciones con la participación de especialistas contables y más de 140 estudiantes voluntarios entrenados.

La Universidad de Houston Downtown activó el programa Volunteer Income Tax Assistance (VITA), donde 140 estudiantes voluntarios y especialistas preparan declaraciones sin costo Susan Walsh� - AP�

El servicio funciona hasta el 14 de abril y está destinado a:

Personas que ganan hasta 67.000 dólares al año

Adultos mayores

Personas con discapacidades

Estudiantes universitarios

Extranjeros

Personas con dominio limitado del inglés

La asistencia puede realizarse de manera presencial o virtual. De martes a viernes atienden de 9 a 13 hs sin cita previa en el salón B226 del edificio Shea Street (320 N. Main). Los sábados funciona de 9 a 15 hs en los salones N412 y N414 del One Main Building. El programa suspende actividades del 10 al 14 de marzo por vacaciones de primavera.

La universidad remarcó que el objetivo es doble: brindar un servicio comunitario y, al mismo tiempo, formar profesionales con experiencia real para ayudar a contribuyentes.

Un programa nacional enfocado en mayores de 50 años

De acuerdo con AARP Foundation, el servicio Tax-Aide ofrece ayuda gratuita en todo el país, con especial atención en contribuyentes mayores de 50 años con ingresos bajos o moderados.

Los voluntarios reciben certificación anual del IRS para mantenerse actualizados sobre cambios en la legislación fiscal y cada declaración es revisada por otro asesor antes de presentarse.

El programa Tax-Aide cuenta con voluntarios que reciben una certificación anual obligatoria del IRS, lo que garantiza que cada declaración sea revisada por un segundo asesor experto antes de ser enviada electrónicamente

El programa funciona generalmente entre el 1° de febrero y el 15 de abril y permite distintas modalidades: atención presencial, entrega de documentos para preparación remota, asesoría en línea o acompañamiento para que el contribuyente complete su propia declaración.

La organización también destacó una nueva deducción ampliada para personas de 65 años o más. El beneficio puede reducir la renta imponible hasta en US$6000 para individuos o US$12.000 para matrimonios. Sin embargo, no es un pago directo, sino una reducción del monto sobre el cual se calculan los impuestos.