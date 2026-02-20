Apoyo a migrantes en Texas: los centros que ofrecen ayuda gratuita para declarar impuestos en español e inglés
Las jornadas de asesoría en el condado Harris ofrecen atención en ambos idiomas, para que contribuyentes que presentan por primera vez se adapten al sistema
- 4 minutos de lectura'
En plena temporada de impuestos en Estados Unidos, miles de familias —entre ellas migrantes— buscan orientación confiable para cumplir con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) sin pagar honorarios elevados. En Texas, varias iniciativas públicas y comunitarias se pusieron en marcha para cubrir esa necesidad: asesoría gratuita, atención bilingüe y acompañamiento paso a paso.
Alivio económico: cómo acceder gratis a la declaración de impuestos
Según información de la comisionada del Distrito 4 del condado Harris, Leslie Briones, el aumento del costo de vida empuja a muchos hogares a postergar o evitar la presentación de impuestos por temor a equivocarse o no poder pagar un preparador profesional.
De acuerdo con datos difundidos por autoridades locales, el plan busca precisamente eliminar esa barrera, especialmente para personas de ingresos bajos y adultos mayores.
Las jornadas de asistencia se realizan en varios centros comunitarios de Houston. La orientación está disponible tanto en español como en inglés, una característica clave para la comunidad migrante que aún se encuentra adaptándose al sistema fiscal estadounidense.
Centros y horarios de atención:
- En el Radack Community Center, ubicado en 18650 Clay Road, la ayuda se brinda todos los sábados entre de 10 a 14 hs (hora local), hasta el 28 de marzo.
- En el Tracy Gee Community Center, en 3599 Westcenter Drive, los asesores atienden lunes y martes de 12 a 16 hs (hora local), hasta el 14 de abril.
- En el Fonteno Senior Education Center, en 6600 Bissonnet Street, el servicio funciona de lunes a viernes de 9 a 14 hs local, hasta el 15 de abril.
La propuesta apunta especialmente a adultos mayores, pero también incluye a familias migrantes que por primera vez deben declarar impuestos en Estados Unidos.
La universidad abre sus puertas para ayudar con los impuestos
De acuerdo con información de autoridades educativas difundida por la Universidad de Houston Downtown, la institución implementó el programa VITA (Volunteer Income Tax Assistance), una iniciativa federal que ofrece preparación gratuita de declaraciones con la participación de especialistas contables y más de 140 estudiantes voluntarios entrenados.
El servicio funciona hasta el 14 de abril y está destinado a:
- Personas que ganan hasta 67.000 dólares al año
- Adultos mayores
- Personas con discapacidades
- Estudiantes universitarios
- Extranjeros
- Personas con dominio limitado del inglés
La asistencia puede realizarse de manera presencial o virtual. De martes a viernes atienden de 9 a 13 hs sin cita previa en el salón B226 del edificio Shea Street (320 N. Main). Los sábados funciona de 9 a 15 hs en los salones N412 y N414 del One Main Building. El programa suspende actividades del 10 al 14 de marzo por vacaciones de primavera.
La universidad remarcó que el objetivo es doble: brindar un servicio comunitario y, al mismo tiempo, formar profesionales con experiencia real para ayudar a contribuyentes.
Un programa nacional enfocado en mayores de 50 años
De acuerdo con AARP Foundation, el servicio Tax-Aide ofrece ayuda gratuita en todo el país, con especial atención en contribuyentes mayores de 50 años con ingresos bajos o moderados.
Los voluntarios reciben certificación anual del IRS para mantenerse actualizados sobre cambios en la legislación fiscal y cada declaración es revisada por otro asesor antes de presentarse.
El programa funciona generalmente entre el 1° de febrero y el 15 de abril y permite distintas modalidades: atención presencial, entrega de documentos para preparación remota, asesoría en línea o acompañamiento para que el contribuyente complete su propia declaración.
La organización también destacó una nueva deducción ampliada para personas de 65 años o más. El beneficio puede reducir la renta imponible hasta en US$6000 para individuos o US$12.000 para matrimonios. Sin embargo, no es un pago directo, sino una reducción del monto sobre el cual se calculan los impuestos.
Otras noticias de Agenda EEUU
Florida. El gobierno de Trump busca revocar la ciudadanía de un exalcalde de North Miami
Vance, Rubio o DeSantis. Quién lidera realmente las encuestas republicanas hacia las elecciones de EE.UU. de 2028
California. Newsom firma una nueva ley que impacta en el transporte de más de 3 millones de pasajeros
- 1
Del himno peronista de Kelly Olmos al exabrupto de Agustina Propato: las perlitas del debate por la reforma laboral
- 2
En campos y también en zonas urbanas: el ataque a un niño reavivó un problema que hace décadas crece en la Patagonia
- 3
Una pista, una llamada clave y suerte: cómo un fotógrafo logró la imagen del expríncipe Andrés que dio la vuelta al mundo
- 4
Dos contadoras revelaron que Toviggino concentraba la información impositiva y daba las órdenes de pago