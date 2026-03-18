Noticias de Texas hoy, en vivo: cambios en la ley de inspección vehicular y el SNAP

El estado de Texas eliminó las inspecciones de seguridad obligatorias para vehículos no comerciales desde el inicio de 2025. No obstante, según My San Antonio, los conductores aún deben pagar una tarifa de reemplazo de US$7,50 al momento del registro.

Para registrar un auto en Texas, las personas que recién llegan al estado deben aprobar las inspecciones vehiculares pertinentes Freepik

Los residentes del condado de Bexar deberán cumplir con una prueba de emisiones a partir de noviembre de 2026. Esta evaluación mide los niveles de contaminantes en los gases de escape mediante el sistema de diagnóstico a bordo del automóvil.