Noticias de Texas hoy, en vivo: cambios en la ley de inspección vehicular y el SNAP
Los conductores aún deben pagar una tarifa de reemplazo de US$7,50 al momento del registro; y cobertura de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria
Qué saber sobre los cambios en la Ley de Inspección Vehicular de Texas en 2026
El estado de Texas eliminó las inspecciones de seguridad obligatorias para vehículos no comerciales desde el inicio de 2025. No obstante, según My San Antonio, los conductores aún deben pagar una tarifa de reemplazo de US$7,50 al momento del registro.
Los residentes del condado de Bexar deberán cumplir con una prueba de emisiones a partir de noviembre de 2026. Esta evaluación mide los niveles de contaminantes en los gases de escape mediante el sistema de diagnóstico a bordo del automóvil.
Desde el 1° de abril: las restricciones de SNAP que impactarán en los beneficiarios de Texas
A partir del 1 de abril, una nueva ley en Texas prohibirá el uso de cupones de alimentos con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para comprar dulces y bebidas con azúcares añadidos o edulcorantes artificiales. Esta medida, parte de la iniciativa estatal para fomentar una mejor nutrición, afectará a cerca de 3,5 millones de residentes, entre los que se incluyen más de un millón de niños.
Según The Texas Tribune, los minoristas deberán actualizar sus sistemas para identificar productos restringidos, como refrescos y chocolates, mientras permiten la compra de alimentos básicos y productos saludables. Además de estas restricciones de consumo, el programa ahora exige requisitos laborales de 80 horas mensuales para adultos sanos de hasta 65 años.
El NWS pronostica un miércoles soleado y alerta por riesgo de incendios ante la falta de lluvias
Para este miércoles 18 de marzo, Texas espera un día soleado por una cresta de alta presión. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) descarta precipitaciones para los próximos días en todas las regiones. Esta combinación de temperaturas cálidas y un ambiente seco provoca condiciones de peligro de incendios.
- Las ciudades de San Antonio y Houston registrarán máximas de 78°F y 75°F (25,5°C y 23,8°C) con vientos ligeros.
- Austin y Fort Worth alcanzarán los 80°F y 79°F (26,6°C y 26°C) bajo cielos despejados.
- En el Panhandle, Amarillo reportará un pico de 83°F (28°C) con mínimas nocturnas de 51°F (10,5°C).
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