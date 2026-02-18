Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 18 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó una jornada mayormente nublada para este miércoles 18 de febrero en Texas, específicamente en las zonas de Austin y San Antonio. Con temperaturas máximas de 82ºF (27,7ºC), el día se tornará gradualmente soleado, con vientos de hasta 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).

Por la noche, se espera un aumento de la nubosidad, con temperaturas mínimas que lleguen a 64ºF (17,7ºC). Los vientos se mantendrán en las mismas velocidades que durante el día.